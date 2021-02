Ratgeber Unser Sohn möchte eine Geschlechtsumwandlung Neulich hat uns unser Sohn (26) eröffnet, er wolle eine Geschlechtsumwandlung machen lassen. Er fühle sich schon lange Zeit im falschen Körper, empfinde wie eine Frau und könne sich nicht vorstellen, weiterhin mit dieser Diskrepanz zu leben. Für uns ist das alles sehr seltsam und schwierig. Wie sollen wir uns verhalten? Eugen Bütler, Luzern * 03.02.2021, 16.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eugen Bütler.

Was Ihr Sohn vorhat, bedeutet nicht nur für ihn selber, sondern auch für Sie als Eltern eine grosse Herausforderung. Und die Vorstellung, plötzlich physisch eine Tochter vor sich zu haben, wo Sie jahrelang an einen Buben und Mann gewohnt waren, ist verständlicherweise irritierend.

Doch grundsätzlich erleben viele Eltern solches – wenn auch weniger dramatisch: Die Kinder wollen ihre eigenen Entscheidungen treffen und ihren eigenen Weg gehen. Eltern, die zum Beispiel ein Geschäft führen, werden oft in ihren Erwartungen enttäuscht, wenn keines der Kinder dieses übernehmen will.

Viele Eltern lernen, mit den Entscheidungen ihrer Kinder zu leben. Andere üben subtil oder direkt Druck auf sie aus. Letzteres führt entweder dazu, dass die Kinder sich anpassen und in der Folge oft unglücklich oder gar depressiv werden. Oder dazu, dass sie sich auflehnen und es zu einem vielleicht langen Zerwürfnis kommt. Eltern dürfen und sollen Kindern ihre Überlegungen mitteilen. Sie sollten aber darauf verzichten, in irgendeiner Form seelischen Druck auszuüben. In Bezug auf Ihren Sohn könnte das heissen: Auch wenn es für Sie sehr schwierig ist, bleiben Sie sich bewusst: Es ist seine Entscheidung, die er als Erwachsener trifft. Widerstehen Sie der Versuchung, ihm mit Liebesentzug und Trennung zu drohen, falls er sein Vorhaben umsetzt.

Versuchen Sie zu verstehen

Reden Sie mit ihm und versuchen Sie, ihn zu verstehen. Fragen Sie ihn, ob ihm bewusst ist, wie massiv diese dafür notwendigen Eingriffe in seinen Körper sind und dass sie nur sehr schwer umkehrbar wären. Bitten Sie ihn vielleicht, sich mit dem Entscheid noch Zeit zu lassen. Wenn es Ihnen gelingt, keinen Druck aufzusetzen, wird er sich eher dazu bewegen lassen, den Eingriff noch etwas hinauszuzögern und vertieft zu überlegen.

Natürlich dürfen Sie ihm auch sagen, wie sehr Ihnen sein Vorhaben zu schaffen macht. Seien Sie authentisch, stehen Sie zu sich selber und auch zu Ihren Grenzen.

Natürlich kann Ihrem Widerstand gegen die Absicht Ihres Sohnes elterliche Sorge zugrunde liegen. Seien Sie sich aber bewusst, wie sehr Ihr Selbstverständnis und damit Ihr eigenes Interesse mit Ihrer Abwehr verbunden sein könnte. Wenn es Ihnen gelingt, beides auseinanderzuhalten und im Gespräch mit Ihrem Sohn offen zu kommunizieren, wird er Sie seinerseits wohl besser verstehen und Ihre Überlegungen annehmen. Und fügen Sie an, dass Sie, egal wie er sich entscheidet, ihn weiterhin als Ihr Kind annehmen. Es wäre das Schönste, was Sie ihm sagen könnten. Vielleicht hilft Ihnen auch, wenn Sie sich fragen, was das Wichtigste im Leben ist: Ist es Ihr eigenes Glück, das Glück Ihrer Familie, das Glück Ihres Sohnes? Kämpfen Sie innerlich vor allem darum, Freiheit zu schenken und weiterhin zu lieben.

* Eugen Bütler, Luzern, Psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung www.buetlercoaching.ch