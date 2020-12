Ratgeber Von anderen Menschen werde ich kaum je beachtet Wenn ich (55, weiblich, 1.60 m gross) mit anderen Leuten zusammen bin, fühle ich mich oft unwohl. Denn ich werde selten beachtet, oft sogar ganz übersehen und bin dann sehr verunsichert. Es scheint mir, dass sich niemand um mich kümmert, obwohl ich stets für die anderen schaue. Natürlich will ich mich nicht aufdrängen. Andrea Munz * 02.12.2020, 15.12 Uhr

Andrea Munz, lic. phil.

Sich dazugehörig fühlen, ist ein tief in uns verwurzeltes Grundbedürfnis, gerade auch in Zeiten wie jetzt. Wir sehnen uns nach liebevollen Beziehungen, nach Gesellschaft, Kontakt in einer Familie oder auch in Gruppen. Es geht darum, beachtet und anerkannt zu werden; dies wiederum steigert unser Selbstwertgefühl.