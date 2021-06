Ratgeber Vorkaufsrecht: Gilt dies auch bei Zwangsversteigerung? Auf meinen Namen wurde im Grundbuch ein Vorkaufsrecht für die Wohnung eines Bekannten eingetragen. Der Bekannte ist mittlerweile verstorben und seine Erben haben die Erbschaft ausgeschlagen, so dass es nun zu einer Zwangsversteigerung kommt. Wie sieht das weitere Vorgehen bezüglich meines Vorkaufsrechts aus? Lic. iur. Marcel Vetsch* 22.06.2021, 16.00 Uhr

Das Gesetz unterscheidet zwischen dem gesetzlichen und dem vertraglichen Vorkaufsrecht. Das gesetzliche Vorkaufsrecht entsteht von Gesetzes wegen, während das vertragliche mit Abschluss eines Vorkaufsrechtsvertrages und der Eintragung im Grundbuch begründet wird.

Grundsätzlich haben beide Arten dieselbe Wirkung: Wenn der Grundeigentümer sein Grundstück verkaufen will, hat der Vorkaufsberechtigte das Recht, das betreffende Grundstück durch einseitige Erklärung zu kaufen. Neben den beliebig begründbaren vertraglichen Vorkaufsrechten werden gesetzliche Vorkaufsrechte beispielsweise für Miteigentümer, Baurechtsgeber bzw. -nehmer oder im bäuerlichen Bodenrecht vorgesehen.

Das von Ihnen geschilderte Vorkaufsrecht wurde im Grundbuch eingetragen, weshalb ich davon ausgehe, dass Sie ein vertragliches Vorkaufsrecht abgeschlossen haben.

Für die Ausübung eines Vorkaufsrechts muss ein Vorkaufsfall eintreten. Ein Vorkaufsfall liegt bei vertraglichen Vorkaufsrechten gemäss Art. 216c Abs. 1 OR dann vor, wenn das Grundstück verkauft wird oder ein Rechtsgeschäft eingegangen wird, welches wirtschaftlich einem Verkauf gleichkommt. Absatz 2 dieser Bestimmung hält fest, dass ein vertragliches Vorkaufsrecht u.a. bei einer Zwangsversteigerung nicht ausgeübt werden kann. Sofern Sie ein vertragliches Vorkaufsrecht haben, liegt mit der Zwangsversteigerung der Wohnung kein Vorkaufsfall vor. Ein Dritter, welcher an der Zwangsversteigerung das höchste Gebot formuliert, erhält den Zuschlag, ohne dass Sie die Möglichkeit bekommen, die Wohnung zu den gleichen Bedingungen zu übernehmen.

Vorkaufsrecht bleibt

Ihr weiterhin im Grundbuch eingetragenes Vorkaufsrecht geht jedoch nicht unter. Es sei denn, es würde bei der Zwangsversteigerung zu einem Doppelaufruf im Sinne von Art. 142 SchKG kommen. Grundpfandgläubiger, welche Ihrem Vorkaufsrecht im Rang vorgehen, können gemäss Art. 56 VZG einen Doppelaufruf verlangen. An der Zwangsversteigerung findet dann ein Ausruf mit und ein Ausruf ohne Ihr im Rang nachgehendes Vorkaufsrecht statt. Sofern eine bessere Deckung ohne das Vorkaufsrecht erreicht werden kann, würde es gemäss Art. 51 Abs. 2 VZG im Grundbuch gelöscht werden.

Anders verhält es sich, wenn Sie ein gesetzliches Vorkaufsrecht hätten. Für die gesetzlichen Vorkaufsrechte sieht Art. 681 Abs. 1 ZGB explizit vor, dass auch die Zwangsversteigerung einen Vorkaufsfall darstellt. Diesfalls würde dem Vorkaufsberechtigten die Zwangsversteigerung mittels Spezialanzeige gemäss Art. 139 SchKG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 4 VZG durch das Betreibungsamt angezeigt werden. In dieser Anzeige wird den Berechtigten mitgeteilt, wie sie ihr Recht an der Zwangsversteigerung ausüben können.

*Lic. iur. Marcel Vetsch ist Fachanwalt SAV Erbrecht /SAV Familienrecht, Vetsch Rechtsanwälte AG, Luzern/Hochdorf; www.vetsch-rechtsanwaelte.ch