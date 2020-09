Ratgeber Wandern: Auf welcher Seite sollen wir gehen und dürfen Biker diese Wege befahren? Recht Wenn wir zu zweit oder zu dritt unterwegs sind, entstehen oft Diskussionen, auf welcher Seite eines breiteren Wanderweges wir gehen sollen, ob rechts oder links. Die Frage stellt sich auch auf Wanderwegen, die immer mehr auch von Bikern befahren werden. Ist dies erlaubt? Dr. iur. Beat Frischkopf* 29.09.2020, 11.30 Uhr

Beat Frischkopf.

Der Grundsatz «links gehen, Gefahr sehen» gilt auch noch heute. Wenn Trottoirs oder Fusswege fehlen, sind die Fussgänger gezwungen, die Strasse zu benützen, und dabei müssen sie gemäss unserem Strassenverkehrsgesetz im Normalfall am linken Strassenrand gehen. Ganz wichtig ist dies ausserorts und nachts.

Ob Sie allein oder in einer Gruppe von zwei oder drei Personen auf Wanderwegen rechts oder links gehen müssen, ist nicht gesetzlich verankert, aber sinnvoll ist es sicher, dass Sie sich rechts halten und entgegenkommende Wanderer links an Ihnen vorbeigehen können.

Bei den üblichen gemein­samen Fuss- und Radwegen, z.B. entlang von Flüssen oder Landstrassen, herrscht nicht nur Misch-, sondern auch Gegenverkehr. Bei den Velos (=Fahrzeuge) ist die Sache klar: Ein gemeinsamer Fuss- und Radweg ist entweder Teil einer Strasse oder selbst eine Strasse, und dort müssen Fahrzeuge möglichst weit rechts fahren, und der Gegenverkehr kommt links entgegen.

Bei den Fussgängern ist die Rechtslage nicht so einfach. Auf gemeinsamen Fuss- und Radwegen wäre es eigentlich logisch, dass der Wanderer (wie auf Strassen) dem entgegenkommenden Radfahrer auf dessen Spur begegnet, also links geht, um ihn eher zu erblicken und notfalls ausweichen zu können. Doch hat sich dies in der Praxis nicht durchgesetzt, d.h., Wanderer halten sich meist an den rechten Wegrand. Auf Wanderwegen haben Wanderer Vortritt gegenüber Velos.

Biken verboten

Gemäss unserem Strassenverkehrsgesetz dürfen Wege, die sich für den Verkehr mit Fahr­rädern nicht eignen oder offensichtlich nicht dafür bestimmt sind, wie Fuss- und Wanderwege, von Bikern nicht befahren werden. Es gilt der Grundsatz: Das Trottoir ist für die Fussgänger, der Radweg für die Radfahrer. Diese Vorschriften gelten auch ohne besondere Signalisationen, und die Polizei kann Verfehlungen ahnden.

Das Problem ist, dass ein geübter Biker auch schmale und steil abfallende Wege als geeignet ansieht, während der Wanderer diese nur für seine Zwecke als bestimmt erachtet. Gefragt ist ein objektiver Massstab, so die Art und die Anlage (Bauart, Breite und Funktion des Weges, Sicherheit der anderen Benutzer usw.). Auch Wanderwege müssen so beurteilt werden. Aber aufgepasst! Die Kennzeichnung als Wanderweg ist nicht allein massgebend, denn diese kann auch blosse Routenhinweis für Wanderer sein. Durch das Aufkommen der Mountainbikes bzw. E-Bikes gewinnt diese Qualifikation stark an Bedeutung, zumal insbesondere die Wegbreiten nur teilweise diesem Boom Rechnung tragen, indem die Wege nicht verbreitert worden sind.

Durch den Veloboom gewinnt die Frage nach der Eignung von Wegen für Velos an Bedeutung. Es liegt in der Kompetenz der Kantone, besondere Vorschriften zu erlassen und Signalisationen (z.B. Verbote) aufzustellen.

* Dr. iur. Beat Frischkopf ist Rechtsanwalt in Sursee; www.frischkopf.ch



