Ratgeber Warum dürfen Trinkgläser nicht in den Glascontainer? Eine Nachbarin sagte mir, man dürfe Kristallglas nicht in den Glascontainer werfen. Stimmt das? Wohin dann mit zerbrochenen Weingläsern? Und warum dürfen diese nicht ins Glasrecycling? Monika Neidhart* 30.05.2021, 11.30 Uhr

Trinkgläser, ob ganz und oder kaputt, gehören nicht ins Recycling, sondern in den Kehricht. Getty

Tatsächlich ist es so, dass man Kristallgläser und mit ihnen alle anderen Trinkgläser nicht in die Container für das Glasrecycling werfen darf. Sie gehören, wie auch Glasschüsseln, Glasvasen und gläserne Gratinformen oder auch wie Spiegel- und Fensterglas, in den Kehrichtsack. Wickeln Sie die Scherben zuvor am besten in altes Zeitungspapier, damit sich niemand an den Scherben schneidet und diese auch den Plastiksack nicht aufschlitzen. Für grosse Teile von Flachglas (jedes Glas in Form von Scheiben) gibt es aber Recyclinghöfe, welche dafür eine Sammlung anbieten.

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Die oben genannten Glasgegenstände haben eine andere chemische Zusammensetzung und/oder eine andere Schmelztemperatur als Verpackungsglas. So haben Trinkgläser und Vasen einen erhöhten Bleigehalt. Dieser ist aus gesundheitlichen Gründen in Getränkeflaschen aus Glas streng limitiert. Würden Trinkgläser mit eingeschmolzen, würden sie folglich das Recyclat verunreinigen.

Etiketten dürfen bleiben

Bei Flachglas (Spiegel- und Fensterglas) liegt der Grund, neben anderer chemischer Zusammensetzung, in erster Linie bei der höheren Schmelztemperatur. Das Material, wie übrigens auch Essgeschirr (Porzellan, Keramik oder Ton), das fälschlicherweise auch im Glascontainer landet, schmilzt bei 1600 Grad Celsius (Schmelzpunkt von Glas) nicht vollständig. Es verklumpt und sinkt auf den Boden der Glasschmelzanlage. Es muss separat entfernt und auf einer Deponie entsorgt werden. Zudem können nicht vollständig geschmolzene Teile das Glasrecyclat verunreinigen und/oder die Produktionsanlage beschädigen. Dies alles führt zu unnötiger Ausschussware und zur Verteuerung des sonst sehr sinnvollen Glasrecyclings.

Sortieren Sie Verpackungsglas wie Flaschen, Konfitürengläser, Gurkengläser und so weiter nach Farben getrennt in die entsprechenden Glascontainer. Blaue, rote und alle Flaschen, die nicht eindeutig einer der drei Farben Weiss, Braun oder Grün zugeteilt werden können, gehören ins grüne Altglas. Dieses ist am wenigsten farbempfindlich beim Recyclieren. Plastik- oder Metallmanschetten am Flaschenhals oder Papieretiketten müssen nicht entfernt werden. Sie können in der Glasaufbereitung problemlos entfernt werden.

Beliebig oft einschmelzbar

Das Wiederverwerten von Altglas spart bis zu 86% Rohstoffe und rund 20% Energie. Dazu reduziert es die CO2-Emissionen. Bruchglas (Scherben) ersetzt grösstenteils den Quarzsand, der mengenmässig der Hauptrohstoff ist. Dazu kommen Soda, Kalkstein und Dolomit. Glas lässt sich ohne Qualitätsverlust beliebig oft einschmelzen und wieder verwerten. Glas kann bis zu 90% aus Altglas bestehen. Entsprechend ist es wichtig, dass das Altglas von den Konsumenten richtig entsorgt wird. Glasverpackungen machen überall dort Sinn, wo sie mehrfach verwendet werden können. Bei Einwegverpackungen schneiden leichtere Verpackungen aus ökologischer Sicht besser ab.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch