Ratgeber: Warum ist Balsamico Essig teuer? Wie setze ich ihn ein?

Ratgeber Warum ist Balsamico Essig oft so teuer? Balsamico Essig. Mich würde mal interessieren, wieso es bei diesem Essig so grosse Preisunterschiede gibt? Und wie setze ich Balsamico Essig in der Küche am besten ein? Herbert Huber, Stansstad* Jetzt kommentieren 17.10.2021, 12.30 Uhr

Soeben verbrachte ich sehr schöne Ferientage in Apulien. In touristischen Restaurants wird dort mehrheitlich industrieller Balsamico serviert. Und zwar in Beutelchen oder per Spraydose (oh Schreck). Ich persönlich bin kein Fan der «Sauce italienne», welche mit diesem Balsamico angereichert wird. Schon der Farbe wegen: Der schneeweisse Mozzarella wird so braun eingefärbt und schmeckt süsslich. Dieser Balsamico wird mit einer grosszügigen Menge Karamellzucker künstlich gesäuert und in Stahlfässern zum Essig.

In den meisten Restaurants, in denen Einheimische verkehren, gibt es hingegen Aceti di vino bianco (Weissweinessig) oder Aceti di vino rosso (Rotweinessig) – und dazu apulisches Olivenöl. Herrlich. Ich liess mich vor Ort aufklären: Der Ursprung des «echten» Balsamessigs liegt in der Provinz Modena. Es handelt sich um einen streng geschützten Namen: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOC – oder DOP. Letzterer ist der König der Balsamicos.

So entsteht Balsamico

Der Most von spät gelesenen (weissen) Trebbiano-, Sauvignon- oder Lambrusco-Trauben wird durch Kochen eingedickt, so dass nur noch 30 bis 70 Prozent übrig bleiben. Dann wird der Most gefiltert, durch Tücher oder Kunstfilter. Kurz bevor der Most zu gären beginnt, wird er in grossen Kupferkesseln über offenem Feuer langsam geköchelt. Bis der Wasseranteil verdampft ist. Zwischen 12 und 36 Stunden. Der Zuckeranteil steigt, weil das Wasser verdampft. Das Ganze nennt sich «mosto cotto» (gekochter Most).

Dieser kommt in grosse Glasflaschen, wo er sich den ganzen Winter hindurch auf natürliche Weise klärt. Im Frühling wird er in Fässern zur Gärung angesetzt, die durch die Beigabe eines Teils schon fertigen Essigs rascher von sich geht. Jetzt beginnt die Reise zum Balsamico Tradizionale.

Dieses Prozedere dauert Jahre. Bei einer Verdunstung von 10 Prozent pro Jahr und einem Zügeln in verschiedene Holzfässer (Buche, Kastanie, Kirsche, Eiche). Das Holz trägt dann zur Farbe des Aceto bei. Die Wahl der Hölzer und der Anteil des «alten» Essigs, der jeweils in den Fässchen gelassen wird, sind streng gehütete Geheimnisse der Balsamico-Familien. Über Jahre wird die Konsistenz immer sirupartiger.

Die Lagerung findet nicht im Weinkeller, sondern auf dem gut durchlüfteten und abgedunkelten Dachboden – in der Manufaktur oder der «Acetaia» – statt. Nach gesetzlich streng kontrollierten Vorgaben wird dann das Endprodukt in kleine Fläschchen abgefüllt sowie mit einer Registriernummer und der DOC- oder der DOP-Banderole versehen. Dieser Genuss kostet logischerweise ein Vielfaches mehr.

Und wo kann man «echten» Balsamessig kosten? In den «Vom Fass»-Läden ist dies möglich. Und mit einigen wenigen Tröpfchen kann man ein Tomatensüppchen, einen Linseneintopf, ein Risotto oder eine Marsala-Sauce zum Schnitzel köstlich verfeinern. Oder eine Kartoffelsuppe. Rassige Käse und saisonale Süssspeisen lassen sich ebenfalls mit kostbarem Balsamico sehr gut würzen.

* Herbert Huber, Stansstad, ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.