Ratgeber Warum ist der Moringabaum in aller Munde? Eine Freundin sprach kürzlich sehr enthusiastisch vom Moringabaum. Habe ich hier eine Bildungslücke? Mir ist dieser Baum nicht bekannt. Meine Freundin meinte, seine Blätter seien sehr vitaminreich. Stimmt das? Und wo wächst dieser Baum überhaupt? Monika Neidhart, Goldau * Jetzt kommentieren 08.01.2022, 18.00 Uhr

Monika Neidhart

Moringa oleifera, wie der laubabwerfende Baum mit botanischem Namen heisst, wächst in subtropischen und tropischen Regionen. Von der Wurzel, über die Früchte bis zu den Samen und Blättern kann alles gegessen werden. Fünf bis sechs Mal pro Jahr werden die Blätter geerntet. In Senegal werden sie auf vielfältige Art in der Küche verarbeitet.

«Mboum» ist eine Sauce aus frischen Blättern, Erdnussmehl und Gewürzen. Blattpulver wird über Gerichte gestreut oder in Joghurt oder Kompott gemischt. Ayurveda, die indischen Heilkunst, zählt über 300 Krankheiten auf, bei denen Teile der Pflanze helfen sollen. Samenpulver wird zur Klärung von Wasser eingesetzt.

Aufhorchen lässt der Baum vor allem wegen seinen ernährungsphysiologischen Eigenschaften. Die frischen Blätter sind Vitaminbomben. Auch der Gehalt an Mineralstoffen und Omega-3-Fettsäuren ist bemerkenswert. Ein Segen für die Weltbevölkerung könnte der Baum bei der Suche nach nachhaltigem Eiweiss werden. Seine Blätter enthalten alle neun essenziellen Aminosäuren. Zudem ist der Proteinoutput pro Hektar doppelt bis dreifach so hoch wie beim Sojaanbau. Im Anbau ist der Baum anspruchslos. Wasser braucht er höchstens im Anfangsstadium. Krankheiten und Schädlinge sind im traditionellen Anbau kaum bekannt.

Es gibt auch eine Kehrseite

Was wie ein Märchen klingt, hat auch seine Kehrseite. Damit das Blatt in grösseren Mengen gegessen werden kann, wird es zuerst gekocht, bevor es Gerichten zugegeben wird. Andernfalls kommt es zu Durchfall. Das vorgängige Sieden machen vor allem Senföle nötig, die Moringa einen intensiv-bitteren Geschmack verleihen und ihm den Namen «Meerrettichbaum» einbrachten. Mit dem Abkochen gehen die hitzeempfindlichen und wasserlöslichen Nährstoffe wie Vitamin C verloren. Durch das Trocknen und Lagern sinkt der Gehalt ebenfalls. Bei uns erhältlich ist Moringa nur in getrockneter Form als Tee und Pulver, etwa in Kapseln. So entspricht der Vitamin-C-Gehalt oft nicht mehr dem propagierten Wert.

Der Konsum von Moringa ist durch das kräftige Aroma eingeschränkt. Das hält wohl auch Lebensmittelhersteller davon ab, Teigwaren oder Brot mit Moringa auf den Markt zu bringen. Im Kosmetikbereich scheinen Produkte mit Zusätzen mehr gefragt zu sein.

Nichtsdestotrotz bleibt der Glaube an Moringa. Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und des Klimawandels sind nachhaltige, pflanzliche Proteinquellen gesucht. Seit 2020 läuft an der Berner Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften ein Forschungsprogramm. Es werden Verfahren getestet, die das Protein freisetzen können, ohne es zu denaturieren. Das Pulver soll einen Eiweissgehalt von 60 bis 80 Prozent liefern, löslich sein und neutral schmecken. So könnte es als Nahrungsergänzung dienen.

* Monika Neidhart, Goldau, ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

