Ratgeber Warum kriege ich nach dem Baden einen Ausschlag mit Quaddeln? Ich (w, 28) war in den Ferien. Nach dem Baden im eher kühlen Pool des Hotels kriegte ich einen Ausschlag fast am ganzen Körper, zum Teil mit juckenden Quaddeln. Nach einer halben Stunde war der «Spuk» vorbei, doch er wiederholte sich beim nächsten Baden im Pool. Ich hatte zuvor noch nie so etwas. Was kann das sein? Dr. med. Gerhard Müllner* 02.08.2021, 15.00 Uhr

Aufgrund der von Ihnen beschriebenen Symptomatik deutet vieles auf eine sogenannte Kälte-Urtikaria (Urtikaria bedeutet Nesselsucht) hin. Wie es der Name sagt, tritt sie in Zusammenhang mit Kälte oder auch grossen Temperaturunterschieden auf. Manchmal reicht schon ein kaltes Getränk oder eine Glace als Auslöser.

Im Volksmund wird die Kälte-Urtikaria als «Kälte-Allergie» bezeichnet. Die Bezeichnung ist aber falsch, denn trotz ähnlicher Symptome gibt es keine Kälte-Allergie. Sicher diagnostizieren lässt sich die Krankheit anhand eines elektronischen Tests, wobei dieser nicht immer nötig ist.

Die Kälte-Urtikaria ist relativ selten. Ein bis zwei Mal monatlich sehe ich bei uns im Spital eine betroffene Person, Frauen deutlich mehr als Männer, vermutlich lassen sich aber nicht alle Betroffenen behandeln. Die Krankheit entwickelt sich im Lauf des Lebens und macht sich meist im jüngeren Erwachsenenalter erstmals bemerkbar. Die Ursache ist längst nicht immer klar. Gehäuft tritt das Leiden aber in Zusammenhang mit einer Infektionskrankheit auf. Ist diese behoben, insbesondere durch Antibiotika, verschwindet dann auch die Urtikaria wieder.

Die von Ihnen beschriebenen Symptome mit geröteter Haut, Quaddeln und Jucken sind typisch, auch wenn es kein einheitliches Muster und individuell recht unterschiedliche Ausprägungen gibt, teils unter anderem auch mit Kopfschmerzen.

Wie nach dem Anfassen einer Brennnessel

Die Hauterscheinungen sehen in aller Regel so aus, wie wenn man eine Brennnessel angefasst hätte. Die Rötung mit den Quaddeln macht sich am ehesten an unbekleideten Körperregionen bemerkbar, also dort, wo die Kälte unmittelbar eingewirkt hat. Die Symptome verschwinden oft relativ rasch wieder, wenn man sich an der Wärme aufhält.

Die Krankheit ist zwar lästig, aber in vielen Fällen besteht kein Grund zu grosser Beunruhigung. Allerdings: Je schneller und heftiger Symptome nach der Kälteeinwirkung auftreten und je länger sie anhalten, desto mehr drängt sich eine Konsultation beim Hausarzt bzw. beim Allergologen auf.

Allgemein gilt: Tendenziell meiden sollte man Kälte, kalte Speisen und Getränke inklusive. Zu vermeiden ist wegen der Schock-Gefahr ein Sprung ins kalte Wasser, wer im See nach draussen schwimmt, sollte das in Begleitung tun. Reagieren Betroffene sehr stark auf Kälte, ist ein Notfallset mit einer Adrenalinspritze angezeigt.

Ist keine Grunderkrankung bekannt, wird die Kälte-Urtikaria meist mit Antihistaminika behandelt. Falls damit kein Therapieerfolg eintritt, stehen Reservemedikamente zur Verfügung. Eine Garantie gibt es nicht, aber so überraschend, wie die Krankheit gekommen ist, so überraschend verschwindet sie häufig auch wieder, im Schnitt nach 5 bis 7 Jahren.

* Dr. med. Gerhard Müllner ist Chefarzt Allergologie am Luzerner Kantonsspital, www.luks.ch