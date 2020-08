Ratgeber Warum muss in unserer Beziehung immer ich die Initiative zum Sex ergreifen? Ich (w, 42) bin seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Auch unser Sexleben ist noch intakt. Mich stört aber, dass die Initiative immer von mir ausgehen muss. Er macht dann zwar bereitwillig mit, aber ich weiss nicht, ob er viel Lust draufhat. Soll ich einfach abwarten auf das Risiko hin, dass wir dann gar keinen Sex mehr haben? Birgit Kollmeyer* 19.08.2020, 11.33 Uhr

Birgit Kollmeyer.

Es enttäuscht Sie, dass Ihr Partner Ihnen nicht zeigt, ob er Sex haben will. Ich vermute, dass Sie das Gefühl vermissen, von ihm begehrt zu werden.

Nun kann es aber sein, dass er ein sogenanntes responsives Begehren hat: Hierbei entwickelt sich Lust auf Sex erst während der Begegnung der beiden Partner – im Gegensatz zum spontanen Begehren, bei dem die sexuelle Lust schon vorher da sein kann.

Klassische «Lustförderer»

Menschen mit responsivem Begehren initiieren den Sex seltener. Sie brauchen bestimmte Bedingungen, damit sie Lust kriegen. Diese Kontextbedingungen sind von Mensch zu Mensch verschieden, aber es gibt verbreitete «Lustförderer» wie eine angenehme Atmosphäre und ein Gespräch, in welchem man aufeinander eingeht. Ablöschend wirken Stress und Druck – gerade die Erwartungen des Gegenübers. Insofern kann zwar das Begehren des einen Partners durchaus zu responsivem Begehren führen, in anderen Fällen aber auch hemmend wirken. Das ist sehr individuell.

Zu Beginn einer Beziehung haben aber auch Menschen mit responsivem Begehren spontan Lust auf Sex und initiieren diesen dann auch. Denn wenn man verliebt ist oder eine Situation hochromantisch oder sehr erotisch ist, sind die Kontextbedingungen so günstig, dass die Lust allein schon durch den Gedanken an den anderen entfacht wird.

Sich für Sex entscheiden

In einer längeren Partnerschaft macht es dagegen meistens keinen Sinn, sich auf Spontanität zu verlassen – darauf kann man oftmals lange warten. Man kann aber die Entscheidung treffen, Sex haben zu wollen und etwa mit dem Gedanken, dass einem Sex guttut, zärtlich zueinander sein. So gibt man dem Begehren Gelegenheit, «aufzuwachen» und sich zu entwickeln.

Wichtig ist dabei, dass sich beide Partner frei fühlen, zu sagen, wenn sie nicht weitergehen möchten. Zärtlich zueinander zu sein, aber ohne zu erwarten, dass es zum Sex kommen wird, macht einen wichtigen Teil der Selbstbestimmtheit aus, die fast jeder braucht, um sich auf Berührungen einlassen zu können.

Sprechen Sie mit Ihrem Partner über das Thema. Das fällt den meisten nicht leicht, da es sehr persönlich ist. Man zeigt Zentrales von sich und macht sich dadurch verletzlich. Die Befürchtung, abgelehnt zu werden, ist in diesem Bereich besonders stark. Noch wichtiger als sonst ist es daher, keine Vorwürfe zu machen und den anderen nicht zu bewerten. Die Situation sollte neutral geschildert werden. Etwa: «Ich habe den Eindruck, dass es meistens ich bin, die Sex anregt.» Und sagen Sie, was das bei Ihnen auslöst und was Sie sich wünschen: «Ich vermisse das Gefühl, begehrt zu werden und würde mir wünschen, dass die Initiative öfter von dir ausgeht.» Und fragen Sie konkret nach: «Was brauchst du, um Lust auf Sex zu bekommen?»

* Birgit Kollmeyer ist dipl. Psychologin; Paar- und Sexualtherapie; Bern