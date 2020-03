Ratgeber Warum sollte ich nun fasten? Mit dem Aschermittwoch hat die Fastenzeit begonnen. Seither verzichten einige Menschen in meinem Umfeld auf Dinge, die ihnen sonst wichtig sind. Ich persönlich frage mich aber jedes Jahr von Neuem: Bringt dieser Verzicht mehr als ein vorübergehend gutes Gefühl? Stiftet er Sinn, ist er erfüllend? Lic. phil. Irène Wüest* 01.03.2020, 11.30 Uhr

Ob Islam, Judentum oder Christentum – gefastet wird in allen Religionen der Welt. Die vierzigtägige Fastenzeit, wie wir sie zwischen Aschermittwoch und Ostern kennen, entstand in Anlehnung an Jesus vierzigtägigen Aufenthalt in der Wüste. Er fastete allein auf dem Berg der Versuchung und musste den Lockungen des Teufels widerstehen.