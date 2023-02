Ich habe eine kleine Wunde am Bein, ohne erkennbare Ursache: Warum will sie einfach nicht verheilen?

Ich (w, 66) habe seit zwei Wochen eine kleine Wunde (ca. 1,5 cm Durchmesser) am Unterschenkel, die einfach nicht verheilen will. Woher diese Wunde kommt, weiss ich nicht. Was könnte die Ursache sein? Muss ich zum Arzt, oder soll ich besser noch damit warten?