Ratgeber Warum will mein Mann nicht mit zur Paartherapie? Mein Mann und ich leiden schon seit Jahren unter starken Streitereien in unserer Beziehung. Ich versuche ihn zu überzeugen eine Paartherapie mit mir zu machen. Leider erfolglos. Warum wollen Männer partout nicht mit in die Therapie gehen? Und was kann ich tun, um meinen Partner doch dafür zu gewinnen? Silja Renggli * 04.11.2020, 13.45 Uhr

Tatsächlich nehmen Frauen häufiger therapeutische Unterstützung in Anspruch als Männer. Das Ungleichgewicht hat Gründe: In der Gesellschaft ist das Rollenbild des Mannes als starker, selbstbewusster Verantwortungsträger der Familie noch tief verankert. Stärke bedeutet also, dass «Mann» es alleine schafft und keine Hilfe braucht. Unterstützung zu suchen, kann einen Gesichtsverlust bedeuten oder als Schwäche interpretiert werden.

Kommt hinzu, dass Männer oft anders leiden als Frauen. Entsprechend zeigt sich etwa eine Depression bei Männern eher in Form von Aggressionen oder Suchtverhalten denn als Trauer oder Angst, wie es bei den Frauen häufiger ist.

Ein weiterer Grund für die Ablehnung einer Therapie kann sein, dass Männer eher befürchten, dort als Täter oder Grobian abgestempelt zu werden. Das sind durchaus nachvollziehbare Hindernisse.

Von sich selber reden

Frauen hingegen lernen durch ihre Sozialisation leichter, innere Prozesse zu beobachten und zu erzählen, was sie bewegt. Das hilft in einer Therapiesituation. Und gerade deshalb können sich Männer rasch benachteiligt oder missverstanden fühlen. Immerhin gibt es aber doch zunehmend Männer, die sich gerne beraten lassen oder therapeutische Hilfe annehmen.

Da Sie schon länger unter Streitereien in Ihrer Beziehung leiden, die Art der Kommunikation von Ihnen beiden also nicht konstruktiv zu laufen scheint, möchte ich Sie ermutigen, mit Ihrem Partner über Ihre Idee einer Paartherapie nochmals ausführlich und in einem ruhigen Moment zu sprechen. Erzählen Sie ihm, wie sich die aktuelle Situation auf Sie auswirkt. Reden Sie dabei lieber von sich selber, als Ihrem Partner etwas vorzuwerfen oder ihn zu etwas überreden zu wollen. Versuchen Sie dann, selber genau zuzuhören und die Überlegungen Ihres Partners ernst zu nehmen, die Welt aus seinen Augen zu sehen, ohne die eigenen Bedürfnisse zu verdrängen. So können Sie zusammen Kompromisse finden. Versuchen Sie, Ihrem Mann zu vermitteln, dass Sie es als Zeichen der Stärke sehen würden, wenn er sich auf eine Therapie einlässt.

Gemeinsam entscheiden

Falls Sie sich dazu entschliessen können, wählen Sie die entsprechende Fachperson möglichst gemeinsam aus. Besprechen Sie auch bereits, wie Sie vorgehen wollen, falls sich einer von Ihnen während der ersten Sitzung nicht verstanden fühlt. Definieren Sie gemeinsam, unter welchen Voraussetzungen Sie die Therapie fortsetzen würden. Sprechen Sie über realistische Ziele der Therapie. Dies hilft, nicht zu schnell enttäuscht zu sein. Denn für Paarprozesse braucht es Zeit. Und für Veränderungen immer beide. Die Eigenmotivation von Ihnen und Ihrem Partner ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Therapie Fortschritte bringt.

* Silja Renggli ist Psychologin MSc elbe, Fachstelle für Lebens­fragen.