Ratgeber Was ändert sich beim Wechsel vom Libor zum Saron? Ich, 43, verheiratet, hatte seit Jahren mein Einfamilienhaus teilweise über eine Libor-Hypothek finanziert. Nun teilte mir die Bank mit, dass die bisherige Geldmarkthypothek auf Jahresbeginn durch eine Saron-Hypothek abgelöst wird. Was ist der Grund für den Wechsel und was ändert sich für mich als Hypothekarnehmer? Alfred Ledermann * Jetzt kommentieren 29.12.2021, 14.00 Uhr

Alfred Ledermann.

Bisher wurde der Interbankensatz Libor (London Interbank Offered Rate) für die Berechnung des Basiszinssatzes vieler Geldmarkthypotheken verwendet. Dieser steht nun definitiv nur noch bis Ende 2021 zur Verfügung. Entsprechend fällt per Ende 2021 mit dem Libor einer der bislang wichtigsten Referenzzinssätze weg und wird hierzulande für den Schweizer Franken durch den Saron ersetzt.

Saron ist die Abkürzung von «Swiss Average Rate OverNight» und ist ein Referenzzinssatz für den Geldmarkt in Schweizer Franken. Dieser wurde im Oktober 2021 durch die Nationale Arbeitsgruppe für Referenzzinssätze in Schweizer Franken als neue Referenzgrösse in der Schweiz und demnach als Nachfolger des Libor empfohlen. Der Saron existiert aber schon seit 2009 und wird täglich auf Basis von abgeschlossenen Transaktionen und verbindlichen Preisanfragen (Kauf- und Verkaufspreise) im Schweizer Geldmarkt berechnet.

Der Saron ist ein Tagesgeldsatz («Overnight») und gilt für die Zinsperiode von heute auf morgen. Damit Sie nicht täglich Zinsen zahlen müssen, empfiehlt die nationale Arbeitsgruppe, wo immer möglich, einen «aufgezinsten Saron» (Compounded SARON) als Referenzzinssatz über eine gewisse Laufzeit zu verwenden.

Die Berechnungsmethodik des Saron wurde von der SIX Group AG (SIX) in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB) entwickelt. Der Saron ist öffentlich einsehbar, transparent und wird von der SIX täglich nach Handelsschluss berechnet und publiziert. Auch der für die Hypotheken massgebende Compounded Saron kann auf der Website der SIX jederzeit eingesehen und nachgerechnet werden.

Welche sind die Auswirkungen?

Die Marktteilnehmer wurden von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) aufgefordert, den Libor spätestens Ende 2021 in allen Hypothekenverträgen durch Saron abzulösen. So haben bereits alle Schweizer Finanzinstitute erste Saron-basierte Produkte lanciert, mit welchen sich für Sie als Kunde aus folgenden Gründen nicht viel ändert:

Saron und Libor weisen eine sehr ähnliche Zinsentwicklung über die letzten Jahre auf.

Der Saron basiert u.a. auf tatsächlichen Transaktionen am Schweizer Geldmarkt. Dies macht den Saron robuster und transparenter gegenüber seinem Vorgänger.

Der Saron wie auch der Vorgänger Libor notieren zurzeit negativ. Für die Berechnung des Kundenzinssatzes wird der effektive Satz bei 0% fixiert. Der Kundenzinssatz setzt sich folglich aus 0% plus der kundenindividuellen Marge zusammen. Entsprechend werden wie bis anhin mögliche Zinsveränderungen für Sie als Kunde erst bei einem positiven Referenzzinssatz spürbar.

Um sich gegen steigende Zinsen zu schützen, ist es auch mit den Saron-Hypotheken meist möglich, ganz oder teilweise in eine mehrjährige Festhypothek zu wechseln.

* Alfred Ledermann ist Hypothekenexperte bei der UBS Switzerland; www.ubs.ch

