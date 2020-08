Ratgeber Was genau versteht man unter dem Begriff Frischkäse? Wenn in Rezepten «Frischkäse» steht, weiss ich jeweils nicht, was genau damit gemeint ist. Welchen Käse wähle ich denn nun am besten aus dem Regal? Ein einfacher «Frischkäse», mit genau diesem Namen, findet sich da nämlich nicht. Könnte ich denn allenfalls auch selber Frischkäse herstellen? Monika Neidhart* 16.08.2020, 11.30 Uhr

Frischkäse kann man auch selber herstellen. Getty

Frischkäse ist eine Sammelbezeichnung für verschiedenste Käsesorten. Sie haben eine Gemeinsamkeit: Sie haben keine Reifung, wie etwa Greyerzer oder Sbrinz, durchgemacht. Entsprechend weisen sie auch keine Rinde auf. Dazu zählen zum Beispiel Quark, Hüttenkäse, Ricotta, Mozzarella, aber auch Doppelrahmfrischkäse, Mascarpone oder Blanc battu.

Monika Neidhart Luzerner Zeitung

Frischkäse, denen kein Aroma zugesetzt wurde, schmecken eher neutral, weil kein Fett- und Eiweissabbau stattfindet. Dadurch wird Frischkäse in der Küche so vielseitig einsetzbar. Er eignet sich sowohl für pikante wie süsse Rezepte, für die kalte und warme Küche. Allerdings sind die verschiedenen Sorten nicht beliebig austauschbar. Die Konsistenz ist sehr unterschiedlich. Sie reicht von cremig (Quark) bis trocken (Ricotta). Es hängt vom Rezept ab, welchen Frischkäse man wählt. Allenfalls kann man Frischkäse durch Zugabe von Milch oder Rahm weicher machen. Durch Abtropfen im Sieb kann man die verwendete Sorte etwas fester machen.

Wenn nicht anders deklariert, sind Frischkäse aus Kuhmilch hergestellt, die je nach gewünschtem Endprodukt unterschiedlich im Fettgehalt ist. Geeignet ist aber auch Milch von anderen Tieren wie Büffel, Schaf oder Ziege.

Selber herstellen

Bei der Herstellung wird pasteurisierte Milch je nach Frischkäse auf 20-55 Grad erwärmt und mit Lab oder Milchsäurebakterien zum Gerinnen gebracht. Durch Zerkleinern der geronnenen Milch werden Käsestoffe von der Flüssigkeit (Molke) getrennt. Je nach Rezept werden Rahm, Gewürze oder andere Zutaten beigegeben, bevor der Frischkäse abgefüllt und abgepackt wird.

Frischkäse selber herzustellen, ist nicht allzu schwierig, vorausgesetzt man hat einen Thermometer. Für ca. 250g erwärmt man 1 Liter pasteurisierte Milch auf 40°C. Nun 100g griechischen Joghurt und 6-7 Tropfen Lab einrühren. (4-5 EL Zitronensaft für die vegane Variante.) 30-40 Minuten stehen lassen. Die fest gewordene Masse mit einem Messer mehrfach durchschneiden. 2-3 Minuten umrühren. Anschliessend unter ständigem Rühren auf 80 Grad erhitzen. Nun trennt sich der Käsestoff von der Flüssigkeit. Ein Sieb mit einer Gaze auslegen und auf eine Schüssel stellen. Die Masse langsam auf die Gaze geben. 40-50 Minuten stehen lassen.

Mit Kräutern in Öl einlegen

Die Masse eventuell mit 50g Joghurt pürieren (so wird sie streichfähig) oder mit wenig Salz würzen und in eine Form pressen. Die Frischkäsestücke können auch mit Kräutern in Rapsöl eingelegt werden und später einen Salat oder eine kalte Platte bereichern. Frischkäse hält sich 2-3 Tage im Kühlschrank. Molke noch am gleichen Tag trinken. Sie enthält viel Vitamin B, Mineralstoffe und wenig Kalorien.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch