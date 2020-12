Ratgeber Was hilft gegen den neuen rauen Umgangston? Seit der zweiten Welle der Pandemie beobachte ich vermehrt einen rauen Umgangston der Menschen ­untereinander. Menschen beschimpfen sich gegenseitig hemmungslos und das oft in sehr derbem Ton. Auch auf den sozialen Medien wird ausgeteilt, was das Zeug hält. Was kann man dagegen tun? Doris Pfyl * 04.12.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doris Pfyl.

Sie haben recht. Auch mir fällt die emotional aufgeladene Stimmung auf. Möglicherweise hat diese mit den zurzeit herrschenden Unsicherheiten zu tun. Der Mensch möchte Gewissheit haben über das, was kommt. Eine solche Gewissheit ist in den letzten Monaten aber in weite Ferne gerückt.

Natürlich kann nicht nur die Pandemie für Wutausbrüche und die in diesem Zusammenhang derb platzierten Aussagen verantwortlich gemacht werden. Ich wage zu behaupten, dass sich die Kommunikation bereits vor der Pandemie verändert hat. Das fällt mir vor allem bei politischen Diskussionen auf. Mir scheint, dass gerade in diesem Bereich der gegen­seitige Respekt in den letzten Jahren etwas verloren ging. Bisweilen werden sehr harte Töne angeschlagen, und das bewusst. Denn pointiertere Aussagen haben die grösseren Chancen, von den Medien publiziert zu werden und generieren bei den Lesern auch die meisten Klicks.

Kommunikation lieber abbrechen, anstatt «zurück zu schiessen»

Blasen wir aber nicht ins gleiche Horn und versuchen wir, eine respektvolle Kommunikation miteinander zu pflegen. Natürlich ist das nicht immer einfach. Denn es gibt bestimmt in jedem Leben Momente, in denen es schwierig ist, die Contenance zu wahren. Unpassende Äusserungen vom Gegenüber, die wir als Kränkungen wahrnehmen, lösen Frust und Wut aus. Und Wut macht unberechenbar.

Eine naheliegende und auch verständliche Reaktion ist es dann, «zurückschiessen» zu wollen. Souveräner wäre aber, sich kurz zu überlegen, ob man sich wirklich auf die gleiche Gesprächsebene begeben möchte. Dann zeigt sich nämlich, dass es gescheiter wäre, einen sachlichen Umgang zu suchen. Denn ausrastende Menschen werden als aggressiv und unbeherrscht wahrgenommen. Möglicherweise fruchtet aber der ruhige und beherrschte Ton beim Gegenüber nicht und es kommt zu weiteren verbalen Attacken. In diesem Fall bricht man die Kommunikation am besten ab. Der Hinweis, dass ein weiteres Diskutieren auf diesem Level für einen nicht möglich ist, genügt.

Respektvoll bleiben

Auch teile ich Ihren Eindruck betreffend sozialer Medien. Es ist bedenklich, was hier vor sich geht. Die Hemmschwelle sinkt bisweilen auf sehr tiefes Niveau. Die Nutzung von Pseudonymen befördert das. Es wird schamlos kritisiert und beleidigt. Es ist bequem, Reaktionen nicht ertragen zu müssen, wenn man anonym Beleidigungen platziert.

Ich frage mich jeweils, ob solch grobe Aussagen beim persönlichen Treffen ebenfalls Platz hätten. Eher nein. Man sollte sich vor Versenden eines Textes in den sozialen Medien überlegen, ob der Ton respektvoll und anständig ist.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM, www.imagemodestil.ch