Serranoschinken: Was unterscheidet ihn vom Pata Negra?

Ratgeber Was ist das Besondere an spanischem Schinken? Unsere Freunde verwöhnen uns immer wieder mit feinem Schinken aus der Extremadura. Nun wüsste ich gerne den Unterschied zwischen «Jamón Pata Negra», «Jamón Pata Negra Bellota» und «Jamón Serrano»? Und wo kann ich spanischen Schinken kaufen? Herbert Huber*

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Als Ausgangspunkt für unsere Entdeckungsreise in Sachen spanischer Schinken logierten wir einst in Mérida, der Hauptstadt der autonomen Region Extremadura im Südwesten Spaniens. Und dann ab in den Eichenhain. Ein leises Schnüffeln ist zu hören, ab und zu ein glückliches Grunzen. Fast gespenstisch ist die Stimmung bei Sonnenaufgang im beweideten Eichenhain – dort tummeln sich die kleinen schwarzen Schweine, die sogenannten Iberischen Schweine.

Die halbwilden Tiere mit der typischen dunklen Hautfarbe und den schwarzen Pfoten (pata negra) leben ausschliesslich in freier Natur. Sie ernähren sich von ihrer bevorzugten Delikatesse, den Eicheln (bellotas). Diese werden von den Tieren im Eiltempo mit Hilfe der Zähne geschält. Ein weiteres knirschendes Geräusch, welches die Stille der Extremadura unterbricht.

Die gesetzliche Voraussetzung für die höchste Qualitätsstufe «bellota» ist, dass die freilaufenden Schweine einerseits zu mindestens 75 Prozent von der Rasse Ibérico sind und sich die letzten drei bis vier Monate ihres Lebens nur von Eicheln ernähren. In diesen Monaten verändert sich ihr Fettsäurenprofil stark. Durch die dauernde Bewegung in freier Natur wird das Fett der Eicheln in die feinen Äderchen der Muskeln eingebaut. Das ist das Geheimnis des Geschmacks und der Zartheit des herrlich nussigen Schinkens mit dem geniessbaren Fett, das meine Geschmacksnerven beim Verlustieren geradezu Flamenco tanzen lässt.

Wie bei vielen Feinschmeckern war auch bei mir lange nur der luftgetrocknete Schinken unter dem Namen «Jamón Pata Negra» (Schwarzklauenschinken) als Delikatesse bekannt. Mit all diesen Bezeichnungen ist es manchmal so eine Sache. Ähnlich wie etwa beim Olivenöl sollten Konsumenten nicht allem blind vertrauen, was ihnen hierzulande mit wohlklingendem Namen angeboten wird. Im spanischen Handel ist zum Beispiel die Bezeichnung «Jamón Pata Negra» seit 2014 gar nicht mehr zulässig, da nicht alle Ibérico-Schweine schwarz sind, beziehungsweise schwarze Klauen haben.

Der Schinken vom gewöhnlichen spanischen Hausschwein nennt sich übrigens «Jamón Serrano». Das Wort leitet sich von «sierra» ab, dem spanischen Wort für Bergkette oder Berge. Der Name besagt, dass dieser Schinken ursprünglich aus den spanischen Bergregionen stammt, wo das dort vorherrschende Klima zum traditionellen Reifeprozess des Schinkens sehr gut beigetragen hat.

Fazit: Die Bezeichnung «Jamón Ibérico Bellota» steht für einen Schinken, der weltweit zu den allerbesten gehört. Mittlerweile werden die besten davon auch als Frischfleisch verkauft. (Schockgefrorenes) Frischfleisch dieser Schweine kann man kaufen bei www.luma-delikatessen.ch die online Metzgerei.

Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

