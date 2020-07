Was ist Ghee? Ist das Butter, Fett oder Öl?

Ratgeber

Mein Partner regt sich rasch auf: Wie beruhige ich ihn?

Mein Mann regt sich oft schnell auf. Und ich weiss dann jeweils nicht, wie ich ihn beruhigen kann. Im Gegenteil: Oft komme ich an einen Punkt, an dem ich selber so frustriert bin, dass ich auch wütend werde. Dann eskaliert der Streit. Gibt es Möglichkeiten, die Situation für beide Seiten zu entspannen?