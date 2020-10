Ratgeber Was ist Paneer? Und wie nutze ich diesen Frischkäse? Jüngst habe ich versehentlich Paneer statt Tofu eingekauft. Paneer gleicht Tofu von Form und Aussehen. Doch was genau ist eigentlich Paneer? Und wie bereite ich ihn zu? Kann ich ihn auch selber herstellen? Monika Neidhart* 18.10.2020, 11.30 Uhr

Nein, das sind keine Bauklötze, das ist Paneer. Zum Essen, nicht zum Spielen. Sorry. Getty

Panir oder Paneer, entsprechend der englischen Schreibweise, ist ein Frischkäse aus Kuhmilch. Das Wort selbst stammt aus dem Persischen. Wo er erfunden wurde, ist nicht abschliessend geklärt. Vielleicht haben Portugiesen ihn im 16. Jahrhundert nach Indien gebracht, wo er heute in der asiatischen Küche sowohl zu pikanten wie süssen Gerichten verarbeitet wird.

Der Geschmack von Paneer ist dezent bis neutral. Sein Ausgangsprodukt Milch ist spürbar. Paneer ist schnittfest, mit einer fast weisslichen Farbe. Aufgrund des Rohstoffs aus tierischer Quelle (erhältlich ist Paneer auch aus Schweizer Milch) wird er in der vegetarischen, nicht aber in der veganen Küche, als Einweisslieferant eingesetzt.

Tofu hingegen wird aus Sojabohnen gewonnen. Seine Konsistenz ist quarkähnlich. Aufgrund der rein pflanzlichen Rohstoffe wird Tofu in der veganen Ernährung dank des hochwertigen Eiweisses sehr geschätzt. Seinen Ursprung hat er in der chinesischen und japanischen Küche und Kultur.

Zu Hause herstellbar

Paneer und Tofu ist ihre käseähnliche Herstellung gemeinsam. Panir lässt sich problemlos zu Hause selber herstellen. Durch die Zugabe von Säure, sei das Zitronensaft oder (Apfel)Essig, wird die Milch zum Gerinnen gebracht und anschliessend zu einer schnittfesten Masse gepresst. Für rund 100 Gramm Paneer einen Liter Milch zum Kochen bringen. Dann von der Herdplatte ziehen, und drei Esslöffel Zitronensaft unter Rühren beifügen. Nochmals erwärmen und so lange rühren, bis sich Molke und Käse getrennt haben. Die Masse in ein dünnes Tuch oder in eine Windel giessen. Gut ausdrücken. Das Tuch zubinden, in eine Schüssel legen, beschweren und über Nacht im Kühlschrank stehen lassen.

Wer den Käse pikant will, kann mit Gewürzen experimentieren. Nach indischer Art passen besonders Koriander, Kardamom, Kreuzkümmel oder auch Kurkuma. Die Molke kann nature, gesüsst oder mit Vanille gewürzt getrunken, als Suppengrundlage oder als Kochwasser für Reis weiter verwendet werden.

Palak Panir mit Spinat

Der schnittfeste Frischkäse kann gebraten, im Ofen gegart, paniert, frittiert oder auch auf dem Grill zubereitet werden. Palak Panir, ein Currygericht aus dem Frischkäse und Spinat, ist eines der bekanntesten Gerichte. In einer Chromstahlpfanne werden gehackte Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und wenig Chilischote mit gemahlenem Koriander, Kreuzkümmel und Kurkuma angedämpft, bevor gehackter oder Blattspinat mitgekocht wird. Nun den Panir in Würfel schneiden und separat in einer Bratpfanne leicht anbraten. Beides mischen und mit Reis oder Brot servieren.

Beim Matar Panir kann der Frischkäse in Würfeln im Backofen vorgegart werden, während in einer Bratpfanne wie beim Palak Panir Zwiebeln, Ingwer und Gewürze drei bis vier Minuten angedämpft werden. Anschliessend Tomatenwürfel und Erbsli beigeben. Mit etwas Bouillon ablöschen und garen. Mit gehacktem, frischem Koriander servieren.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch