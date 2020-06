Was passiert beim Aufwärmen mit den Vitaminen?

Ratgeber

Vertrauensbruch: Übertreibt meine Frau nicht etwas?

Vor einigen Wochen kam unser Kind zur Welt. Wir hatten vorher abgemacht, die ersten Tage in Ruhe daheim zu verbringen. Ich brachte es aber nicht übers Herz gebracht, meine Eltern zu bitten, nur kurz zu bleiben. So waren sie den ganzen Tag bei uns. Meine Frau findet, ich sei ihr in den Rücken gefallen. Übertreibt sie nicht etwas?