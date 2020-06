Ratgeber Was passiert mit meinen Pensionskasseneinkäufen? Ich (m., verheiratet, zwei Kinder) habe zwecks Steueroptimierung und Aufbesserung der Altersvorsorge seit dem 55.Lebensjahr jährliche Pensionskasseneinkäufe in Höhe von 15000 Franken geleistet. Nun frage ich mich, was mit diesen Einkäufen passiert, sollte mir vor Erreichen des Pensionsalters etwas zustossen? Philipp Riedweg* 10.06.2020, 09.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Philipp Riedweg.

Freiwillige Pensionskasseneinkäufe werden dem Altersguthaben des Versicherten gutgeschrieben und erhöhen die Leistungen im Alter. In Bezug auf die Risikoleistungen und die Rückgewähr der einbezahlten Beträge bei Tod oder Invalidität gelten je nach Vorsorgeeinrichtung unterschiedliche Regelungen.

Anfrage bei Pensionskasse

Die meisten Pensionskassen machen in Bezug auf die Behandlung von freiwilligen Einkäufen nur vage Aussagen in ihren jeweiligen Vorsorgereglementen. Hier ist eine Anfrage an die zuständige Person der Pensionskasse nötig. Die Kontaktangaben hierzu finden Sie in der Regel auf dem aktuellen Vorsorgeausweis.

Risikoleistungen erfahren häufig keine Aufbesserung durch freiwillige Einkäufe.

Da die Risikoleistungen bei Tod und Invalidität meistens in Prozenten des versicherten Lohnes berechnet werden, stellt sich für Sie die berechtigte Frage, was mit den freiwillig einbezahlten Beträgen geschieht, wenn sich die Risikoleistungen durch die Einkäufe nicht verbessern. Die Invalidenrente wird normalerweise bei Erreichen des ordentlichen Pensionsalters in eine Altersrente umgewandelt. Da diese, wie eingangs erwähnt, abhängig vom Alterskapital berechnet wird, erhalten Sie aufgrund der Einkäufe eine höhere Altersrente. Hier ist der Mehrwert durch die Einkäufe quasi aufgeschoben und kommt somit erst bei Eintritt ins Pensionsalter zur Anwendung.

Rückgewähr

Die Pensionskassen handhaben Einkaufsbeträge bei Tod oder Invalidität unterschiedlich. Einige Vorsorgeeinrichtungen vergüten die Einkäufe samt Zins sowohl im Todesfall als auch bei Invalidität vor Pensionierung an die Hinterbliebenen bzw. an den Versicherten als Kapitalleistung zurück. Diese Lösung ist besonders vorteilhaft, da sie eine hundertprozentige Rückgewähr darstellt. Einige Kassen jedoch sind weniger kulant und verwenden im Todesfall vor Pensionierung die freiwilligen Einkäufe zur Finanzierung der Hinterlassenenrenten, weshalb die Einkäufe ohne Mehrwert für den Einzahler verrentet werden und in der Pensionskasse «verschwinden».

Die Höhe der Altersleistungen ist in den meisten Fällen abhängig vom vorhandenen Alterskapital sowie vom gemäss Reglement und Gesetz anzuwendenden Rentenumwandlungssatz. Demnach führen Einkäufe im Vorsorgefall «Alter» fast immer zu einer Erhöhung der Leistungen. Ob Sie die Altersleistung in Kapital- statt in Rentenform beziehen können, ist wiederum unterschiedlich, je nach Vorsorgestiftung. Somit kann es je nach Pensionskasse sein, dass aufgrund einer ausbezahlten IV-Rente beabsichtigte Kapitalbezüge nicht mehr möglich sind und das ganze Alterskapital inklusive der PK-Einkäufe ungewollt verrentet wird.

* Philipp Riedweg ist dipl. KMU-Finanzexperte, Truvag Treuhand AG; www.truvag.ch

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf www.luzernerzeitung.ch/ratgeber