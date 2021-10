Ratgeber Was tun, damit Wäsche auch ohne Weichspüler duftet? Der Umwelt zuliebe verzichte ich auf Weichspüler und Tumbler. Doch leider verliert sich der Duft des Waschmittels während des Trocknens. Was kann ich machen, damit meine Wäsche trotzdem gut riecht? Und stimmt es, dass Weichspüler Hormone enthalten, die in der Kläranlage nicht entfernt werden können? Monika Neidhart, Goldau * Jetzt kommentieren 22.10.2021, 14.00 Uhr

Das Waschen von Kleidern und Textilien hat, neben dem Entfernen von Schmutz, auch den Zweck, dass die Wäsche angenehm riecht. Der Duft vermittelt uns indirekt Sauberkeit. Es ist tatsächlich nicht sinnvoll, dieses «Problem» mit einem Weichspüler zu lösen. Es handelt sich hier um einen zusätzlichen Chemikalieneintrag in die Gewässer, auf den man verzichten kann. Zudem können Weichspüler bei Menschen Hautreaktionen oder Atemprobleme auslösen.

Die Liste der Inhaltsstoffe von Weichspülmitteln ist lang und nicht einfach zu verstehen. Synthetische Moschusverbindungen wie etwa Galaxolid oder Tonalid werden teilweise in Weichspülern als Duftstoffe eingesetzt. Es gibt Hinweise, dass sie hormonaktiv sind. Dies wird durch die Europäische Chemikalienagentur beurteilt. Sie werden in Kläranlagen nur teilweise entfernt und gelangen somit mit dem Abwasser in die Gewässer. Diese Stoffe werden in Oberflächengewässern und in Fischen nachgewiesen.

Tipps für den guten Duft

Aber auch ohne Mensch und Natur zu gefährden, darf die Wäsche frisch riechen. Hier ein paar Möglichkeiten. Allerdings darf man sich keine Illusionen machen: Natürliche Duftstoffe sind viel weniger stark und verflüchtigen sich viel schneller als synthetische.

* Eigenen Weichspüler mit Duft herstellen: 2 dl heisses Wasser, 10 g Natron und 8 dl Apfelessig in einem grossen Behälter mischen. (Achtung chemische Reaktion, Volumen vergrössert sich.) Der abgekühlten Flüssigkeit 20 Tropfen ätherisches Öl nach Wahl für den Duft beigeben. Gut mischen. Behälter verschliessen. 4 Esslöffel je wie handelsüblichen Weichspüler einsetzen.

* Duftstoff: 9 Teile Alkohol auf 1 Teil ätherisches Öl in ein gut verschliessbares Gefäss füllen. Zwei bis drei Tage stehen lassen, gelegentlich schütteln. Vor dem Waschen noch einmal kräftig schütteln, ein bis zwei Esslöffel des Wäscheparfüms ins Weichspülfach geben.

* Waschlappen mit einigen Tropfen ätherischen Öls beträufeln und mitwaschen.

* Wäsche an einem gut durchlüfteten Ort, am besten draussen an der Luft, trocknen.

* Nur vollständig getrocknete und ausgekühlte (Bügel-) Wäsche im Schrank versorgen.

* Kleiderschrank nicht zu sehr füllen, damit Luft zirkuliert.

* Duftsäckli aus Lavendel, gut getrocknete Orangenschalen oder Arvenholz auf die Tablare legen oder an die Stangen hängen. Taschentücher aus Stoff mit natürlichen ätherischen Ölen (auch Orangenblüten, Zitrone, Zedernholz sind gut) tränken und aufhängen.

* Riecht der alte Schrank selbst negativ? Dann den ganzen Schrank mit Essigwasser auswaschen. Gut austrocknen lassen vor dem Einräumen.

* Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch