Ratgeber - Was tun gegen die starken nächtlichen Wadenkrämpfe?

Was tun gegen die starken nächtlichen Wadenkrämpfe?

Ich (m, 69) muss mich seit zwei Jahren aufgrund heftiger Krämpfe in den Unterschenkeln jede Nacht sechs bis achtmal aus dem Bett katapultieren. Ich nehme dann jeweils 300 mg Magnesium, welches innert Kürze wirkt. Aber so viel Magnesium braucht doch kein Mensch! Mein Hausarzt ist ratlos. Was soll und kann ich machen?