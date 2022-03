Verspannungen im Kieferbereich: Was kann ich dagegen tun?

Ratgeber Was tun gegen die Verspannungen im Kieferbereich? Ich (w, 42) bin schon länger im Kieferbereich sehr verspannt, verbunden oft mit Schmerzen, vor allem nachts. Mein Zahnarzt meint, das komme vermutlich vom Knirschen und/oder Pressen. Könnte eine Zahnschiene Abhilfe schaffen? Wären Osteopathie oder Kraniosakraltherapie eine Möglichkeit, diese Spannungen zu lösen? Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Olivier Lieger* Jetzt kommentieren 07.03.2022, 14.16 Uhr

Verspannungen im Kieferbereich sind ein sehr weitverbreitetes Leiden. In meiner Praxis habe ich fast täglich neue Patientinnen und Patienten mit entsprechenden Beschwerden. Die Symptome sind vielfältig: Sie können etwa in Form eines pochenden oder ziehenden Schmerzes, als Zahnweh oder Ohrendruck auftreten. Auch Kopfschmerzen und Migräne stehen manchmal in Zusammenhang mit verspannten Kiefermuskeln. Nicht selten ist zudem auch die Nacken- und Halsmuskulatur davon betroffen.

Grund für die Verspannungen ist in den meisten Fällen tatsächlich ein nächtliches Knirschen oder Aufeinanderpressen der Zähne. Da wir das Pressen in der Nacht unbewusst machen und es keine sichtbaren Schäden auf den Zähnen hinterlässt, bleibt das von Betroffenen und Zahnärzten über lange Zeit oft unbemerkt. Für das Pressen gibt es primär keine psychogenen Ursachen. Vielmehr ist es ein Tic unseres Körpers. Etwas, das wir aus Gewohnheit machen. Eine anhaltende Fehlhaltung im Nacken- und Schulterbereich oder eine Unfallverletzung können die Verspannungen im Kieferbereich zusätzlich verstärken.

Die primäre Behandlungsmethode solcher Beschwerden ist Physiotherapie. Mit einer Triggerpunktbehandlung können Physiotherapeutinnen und -therapeuten die Verspannungen in der Kiefer- und Nackenmuskulatur lockern, wodurch die Symptome in vielen Fällen reduziert werden.

Die von Ihnen erwähnte Zahnschiene kann ergänzend eingesetzt werden, um Zähne und Kiefergelenk vor möglichen Schäden zu schützen. Sie alleine hilft aber oft nicht genügend, weil sie den Kiefer nicht am nächtlichen Pressen hindert.

In hartnäckigen Fällen hilft oft eine Botox-Injektion

Zeigt die Physiotherapie nur schleppend Erfolge und sind die Beschwerden sehr stark, besteht in einem nächsten Schritt die Möglichkeit, Botulinumtoxin (Botox) in die betroffenen Muskeln zu injizieren. Dieses wirkt während zirka fünf Monaten und reduziert während dieser Zeit – ohne die anderen Funktionen dabei einzuschränken – das Pressen. Dadurch können sich die Kaumuskeln temporär entspannen und die Schmerzen gelindert werden. In vielen Fällen zeigt sich auch noch nach den fünf Monaten eine anhaltende Entspannung des Kieferbereichs. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich der Körper über diese Zeit das Pressen der Zähne etwas abgewöhnt hat.

Für die von Ihnen erwähnten alternativmedizinischen Methoden ist ein nachhaltiger Behandlungserfolg wissenschaftlich bislang nicht belegt. Dennoch können sie natürlich einen positiven Effekt haben. Auch besteht die Möglichkeit einer medikamentösen Behandlung. Diese wird in der Regel jedoch als letzte Option in Betracht gezogen.

* Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Olivier Lieger ist Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Hirslanden Klinik St. Anna in Luzern, www.hirslanden.ch/stanna