Was unterscheidet die eine Milch von der anderen?

Milch ist in unserer Familie ein Grundnahrungsmittel. Ohne Milch kommen wir nicht aus. Nun hinterfragt unsere Tochter aber, seit sie ein Teenager ist, alle Lebensmittel. Ich würde ihr gerne erklären können, was der Unterschied zwischen ultrahocherhitzter, hocherhitzter und pasteurisierter Milch ist? Und was heisst «filtriert»?