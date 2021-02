Ratgeber Wechsel von Libor- auf Saron-Hypothek: Was ist zu beachten? Meine Libor-Hypothek läuft dieses Jahr aus. Ich war sehr zufrieden damit, weil ich in den letzten Jahren mein Haus sehr günstig finanzieren konnte. Da meine Bank keine Libor-Hypotheken mehr anbietet, empfiehlt sie mir, neu eine Saron-Hypothek abzuschliessen. Muss ich beim Wechsel etwas Spezielles beachten? * Shahram Shad 11.02.2021, 16.00 Uhr

In der Tat konnten Eigentümer mit einer Libor-Hypothek in den letzten zehn Jahren von sinkenden Hypothekarzinsen profitieren und dadurch stetig günstiger wohnen. Das Zinsniveau dürfte noch Monate, wenn nicht sogar auf Jahre hinaus tief bleiben und damit auch die Geldmarkthypotheken preislich attraktiv.

Aber auch kurz- und mittelfristige Hypotheken sind seit Sommer 2019 sehr interessant und unterbieten die Preise von Geldmarkthypotheken immer wieder deutlich – so auch aktuell.

Saron-Innovationen bringen Flexibilität

Bislang sind es insbesondere die Banken, welche bereits Saron-Hypotheken anbieten. Viele Versicherungen und Pensionskassen lassen noch auf ein entsprechendes Angebot warten. Bei den meisten Anbietern sieht man eine Kopie der «alten» Libor-Welt mit identischen Konditionen, womit sich für Sie nicht viel ändern dürfte, ausser dass die Entstehung der Preise beim Saron transparenter ist. Vereinzelte Institute wagen eine Produktinnovation und bieten Saron-Hypotheken ohne feste Vertragslaufzeit an. Damit schaffen sie Flexibilität für den Hypothekarnehmer.

Gerade bei einem geplanten Verkauf der Immobilie oder einer ausserordentlichen Amortisation bietet sich die Möglichkeit, die Finanzierung innert weniger Monate zu kündigen bzw. anzupassen. Solche flexiblen Produkte sind dann aber meist ein paar Basispunkte teurer und empfehlen sich deshalb nur, wenn Sie diese Flexibilität auch wirklich in Anspruch nehmen möchten.

Geldmarkt- nicht günstiger als kurzfristige Festhypothek

Der Richtsatz von über hundert Banken, Versicherungen und Pensionskassen für eine Libor-Hypothek (3 Monate) lag Ende 2020 bei 0,95% und damit gleich hoch wie der Richtsatz für eine fünfjährige Festhypothek. Die kurz- und mittelfristigen Hypothekar­zinsen sind zuletzt auf das Allzeittief vom August 2019 gesunken. Sie könnten deshalb bei der Verlängerung auch eine Festhypothek mit kurzer bis mittlerer Laufzeit ins Auge fassen. Gut möglich, dass Sie damit Ihr Haus noch günstiger finanzieren und dabei erst noch von einer höheren Budgetsicherheit profitieren können.

Die Nachfrage nach Geldmarkthypotheken ist in den letzten fünf Jahren stark zurückgegangen. Ein Teil der Einbusse ist sicherlich auf die Umstellung vom Libor zum Saron per Ende 2021 zurückzuführen. Mittlerweile besteht hier aber durch zahlreiche Produkte am Markt mehr Klarheit. Im Gegenzug bleibt die Nachfrage nach Festhypotheken mit mittleren bis längeren Lauf­zeiten von sechs bis zehn Jahren hoch. Wir empfehlen Ihnen daher, abzuklären, welche Hypothek am besten zu Ihnen passt, und raten, einen möglichst breiten Angebotsvergleich von verschiedenen Anbietern am Markt anzu­stellen.

