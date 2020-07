Ratgeber Welche Regeln gelten im gehobenen Restaurant? Ich gehe sehr ungern in noble Restaurants. Warum? Weil ich dort befürchte, in Fettnäpfchen zu treten und den Umgangsformen nicht gerecht zu werden. Hätten Sie mir vielleicht einen kleinen Restaurant-Knigge? Herbert Huber* 17.07.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Restaurant: Der Herr darf der Dame sehr gerne den Stuhl bereitstellen. Bild: Getty

Früher galt: Der Mann betritt das Restaurant zuerst. Damit übernahm er die Aufgabe der Tischbegleitung des zuständigen Empfangschefs des Lokals. Heutzutage kann in bestimmten Situationen auch die Frau das Restaurant zuerst betreten. Zum Beispiel, wenn sie zum Essen einlädt und Gastgeberin ist. Im Restaurant geht es in dieser Folge weiter: Der Empfangschef weist den Weg und platziert die Gäste. Sind mehrere Paare eingeladen, werden die Damen in der Mitte platziert. Gibt es keinen Empfangschef, übernehmen die Herren diese Aufgabe.