Ratgeber Welche Regeln kennt die Weinverkostung? Kürzlich waren wir in einem gepflegten Restaurant zu Gast. Am Nebentisch wurde rund um das Verkosten des Weins viel Brimborium veranstaltet. Was gibt es hier für Regeln? Und wer darf alles degustieren? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 22.04.2022, 11.30 Uhr

Unsere ersten Weindegustationen erlebten wir in einer besonderen Atmosphäre. Damals, in den Sechzigerjahren, als junge Gastronomen mit Hotelfachschulausbildung auch im Bilde sein mussten, um was es bei einer Weinverkostung geht. Über 150 Weinsorten haben wir in unsere Köpfe gepresst – bezüglich Herkunft, Traubensorten, Flaschenformen und passenden Gläsern.

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Und dann kam die Praxis. Ein wahres Ritual. Die Degustation in einem natürlichen Tuffsteinkeller im burgundischen Gevrey-Chambertin. Hunderte von Fässern gaben sich ein Stelldichein. Der Winzer degustierte mit einem Glasröhrchen, einer Vollpipette. Dazu wurde dieses beim Spundloch ins Fass getaucht. Durch Anheben des Fingers wurde der entnommene Wein in das Degustationsglas entleert. Diese Verkostung diente dem Patron dazu, die Entscheidung zu treffen, wann der Wein in die Flaschen zur weiteren Lagerung abgefüllt wird.

Diskretion ist gefragt

Im Restaurant prüft man das Endprodukt. Hier wird der Wein empfohlen. So wird die Flasche gebracht und zur «Kontrolle» auf Jahrgang und Herkunft präsentiert und nach dem Okay des Gastes entkorkt. Dann ins Glas zur Degustation eingeschenkt. Im Nachhinein zu reklamieren, dass Jahrgang und Herkunft nicht gestimmt hätten, wäre fehl am Platz. Man sollte beim Degustieren auch keine Egoshow abziehen – der Kenner degustiert mit viel Diskretion. Früher war dieses Ritual reine Männersache, bis man merkte, dass Frauen oft das subtilere Sensorium beim Verkosten von Weinen haben. Es ist kein Stilbruch, wenn Frauen degustieren, ganz im Gegenteil.

Generell wird mit den Augen, der Nase und dem Gaumen degustiert. Halten Sie das Glas gegen das Licht. Die Weinfarbe sollte auf jeden Fall klar sein. Trübungen deuten auf Weinfehler oder auf mangelnde Sorgfalt beim Dekantieren eines Weines hin, der bereits ein Depot gebildet hat. Die Nase spürt den Aromen des Weins zuerst nach. Man riecht an dem Wein und schwenkt dann das Glas, damit die Aromen durch zusätzlichen Sauerstoff weiter entfaltet werden. Dann erst wird der Wein im Mund verkostet.

Die Geschmacksknospen der Zunge nehmen die Aromen auf. Speziell an der Zungenspitze nimmt man die Süsse eines Weines am deutlichsten wahr, hinten und am Gaumen treten dann Säure und Gerbstoffe in den Vordergrund.

Nun sind alle Gläser eingeschenkt – «der hat aber Korken», stellt die Tafelrunde dann vielleicht fest! Das kann bei einem Naturprodukt passieren. In der Regel wird der Wein ohne grosse Diskussion ausgetauscht. Bei sehr teuren Weinen müssen Gastgeber und Gast eine einvernehmliche Lösung finden.

Servietten sind dazu da, um während des Essens und dann vor dem Trinken den Mund abzuwischen. Gar nicht schön ist es, wenn Teile der Speisen den Glasrand verschmieren. Und Knigge sagt noch: Bei neu geöffnetem Wein gleicher Sorte und gleichen Jahrgangs benutzt man zum Degustieren ein frisches Glas. Ist der Wein in Ordnung, wird weiter eingeschenkt.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

