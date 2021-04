Ratgeber Welchen Einfluss hat die Wertsteigerung auf den Hypozins? Wir haben unser Einfamilienhaus vor fast zehn Jahren zu einem damals marktüblichen Preis gekauft. Wie finde ich am besten heraus, wie viel das Haus heute wert ist? Und was würde eine Wertsteigerung für den Hypozins nach dem Auslaufen der heutigen 10-Jahres-Festhypothek bedeuten? Shahram Shad* 29.04.2021, 14.00 Uhr

Als Besitzer eines frei stehenden Einfamilienhauses halten Sie aktuell ein sehr begehrtes Gut in den Händen. Ist es dazu noch ländlich gelegen, entspricht Ihre Immobilie dem Wohntraum Nr. 1 der Schweizer Bevölkerung. Ganz allgemein kennen die Immobilienpreise seit Jahren nur noch eine Richtung: nach oben. Und auch im laufenden Jahr zeichnen sich weitere Preisanstiege ab, insbesondere bei Einfamilienhäusern an peripheren Lagen.

Bewertungstools im Internet

Hypothekaranbieter verfügen über Datenbank-Tools, welche Ihr Haus in Relation zu Tausenden von anderen ähnlichen Objekten in der Datenbank setzen und so unter Verwendung von Algorithmen den Objektwert ermitteln. Dieses heutzutage am weitesten verbreitete Vergleichswertverfahren ist unter der Bezeichnung «hedonische Methode» bekannt. Solche Tools werden von Anbietern vermehrt kostenlos im Internet zur Verfügung gestellt. Bei Standardobjekten funktioniert dies sehr gut, bei sehr alten Liegenschaften, Liebhaber- oder Luxus­objekten ist eine Expertenschätzung sinnvoll.

Die Gratisangebote im Internet geben bei vergleichbaren Standardangeboten einen ungefähren Richtwert. Detailliertere Schätzungen, die auch von Banken und evtl. von Käufern anerkannt werden, kosten ab rund 300 bis 450 Franken. Bei aufwendigeren Schätzungen durch einen Experten vor Ort muss mit 1500 Franken und mehr gerechnet werden.

Tiefere Belehnung

Ein höherer Marktwert bedeutet auch automatisch eine tiefere Belehnung. Dies kommt Ihnen bei einer allfälligen Verlängerung oder einer Aufstockung der Hypothek zugute. Fällt die Belehnung dabei unter 67 Prozent, können Sie je nach Hypothekaranbieter mit einem Zinsabschlag von 5 bis 15 Basispunkten rechnen. Ausserdem erhalten Sie die Option, die Hypothek bis zur Maximal­belehnung von 80 Prozent aufzustocken und das Geld in Ihr Haus für einen eventuellen Ausbau zu investieren.

Hohe Nachfrage

Die Nachfrage nach Wohneigentum ist vielerorts grösser als das Angebot, was die Preise voraussichtlich auch in den kommenden Jahren weiter nach oben treibt. Allein im letzten Jahr sind die Preise von Einfamilienhäusern in städtischen Agglomerationen um rund 3,6 Prozent gestiegen. Ganz so rasant werden die Preise wohl nicht weitersteigen, denn gerade im städtischen Umfeld kann sich kaum mehr jemand ein Einfamilienhaus leisten, und damit sinkt die Anzahl potenzieller Käufer. Als Eigentümer wohnen Sie angesichts der tiefen Zinsen heute weit günstiger als ein Mieter.

*Shahram Shad ist Vertriebsleiter Moneypark Deutschschweiz; www.moneypark.ch