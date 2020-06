Ratgeber Weshalb kann es zu einem Leistenbruch kommen? Bei einem Check-up wurde bei mir (m, 56) ein Leistenbruch festgestellt. Ich war überrascht, da ich kaum Schmerzen hatte, nur ab und zu ein Ziehen. Mein Hausarzt will mich nun ins Spital schicken. Ist das nötig? Dr. med. Anne Lenz* 08.06.2020, 14.03 Uhr

Ein Bruch, auch Hernie genannt, ist eine Gewebelücke in der Bauchdecke. Die Brüche können angeboren oder erworben sein. Die Ursachen sind vielfältig. Viele Faktoren, die den Druck im Bauchraum ansteigen lassen, begünstigen die Entstehung von Bauchwandbrüchen, etwa Tragen und Heben schwerer Lasten, chronischer Husten, chronische Verstopfung, Prostatavergrösserungen, Schwangerschaft oder Übergewicht.

Dr. med. Anne Lenz

Gleichzeitig liegt meist eine Bindegewebsschwäche vor. Das Bindegewebe reisst oft an einer Schwachstelle (etwa Leiste, Nabel, Narbe nach OP) ein. Durch die Lücke kann Fettgewebe oder Bauchfell, teils auch mit Darm, aus dem Bauchraum hindurchtreten, was durch eine Vorwölbung sicht- und tastbar werden kann. Diese Lücke wird sich nicht mehr von selber schliessen. Deshalb ist meist eine Operation nötig. Wenn Gewebe in der Bruchlücke einklemmt und nicht mehr von alleine in den Bauchraum zurückgeht, führt das zu starken Schmerzen und manchmal sogar zum Absterben des entsprechenden Gewebes. Dann ist meist eine notfallmässige Operation nötig.

Die häufigste Form von Brüchen ist der Leistenbruch. Auf Grund der Anatomie sind davon in mehr als 80 Prozent der Fälle Männer betroffen. Der Leistenbruch kann in jedem Alter auftreten und bereits von Geburt bestehen. Er macht sich durch eine mehr oder weniger schmerzhafte Vorwölbung in der Leiste bemerkbar. Ein kleiner Bruch kann auch ohne Vorwölbung nur Schmerzen verursachen.

Schmerzursache ist nicht immer ein Leistenbruch

Bei Schmerzen in der Leiste muss die Ursache nicht immer ein Bruch sein. Unklare oder komplexere Situationen können eine Abklärung mehrerer Fachrichtungen (Orthopädie, Sportmedizin, Urologie usw.) mit gegebenenfalls bildgebenden Verfahren nötig machen.

Andere Schwachstellen der Bauchdecke mit häufigem Auftreten solcher Brüche zeigen sich am Nabel oder oberhalb davon in der Mittellinie und im Bereich von Operationsnarben (Narbenbrüche). Auch hier zeigt sich dann eine Beule oder Verhärtung, welche im Liegen oft verschwindet.

Hernien bzw. Brüche sind häufig. Oft werden sie aber nicht bemerkt und erst bei einer Routineuntersuchung festgestellt. Die Brüche können jahrelang keine Beschwerden verursachen oder mit akuten Schmerzen auftreten. Sie bleiben entweder gleich gross oder werden grösser, aber praktisch nie kleiner, mit Ausnahme von Brüchen, die während der Schwangerschaft auftreten und sich nach der Geburt teils rückbilden.

Es gibt offene und minimalinvasive (Schlüssellochtechnik) Operationsverfahren. Meist wird dabei die Bauchwand mit einem feinen Kunststoffnetz verstärkt. Nach beiden OP-Methoden kann der Patient oft am gleichen oder nach wenigen Tagen nach Hause und soll sich dann wenige Wochen schonen. Die Chirurgen stimmen den Eingriff individuell auf die Bedürfnisse, den Gesundheitszustand sowie die Nebenerkrankungen der Patienten ab. Bruchoperationen gehören zu den häufigsten Operationen überhaupt. Sie werden von den Betroffenen in der Regel sehr gut toleriert.

* Dr. med. Anne Lenz ist Leitende Ärztin Chirurgie am Luzerner Kantonsspital in Wolhusen, www.luks.ch