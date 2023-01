Ratgeber Wie bekomme ich meine Backbleche wieder sauber? Nach etlichen Backaktionen im Advent sehen unsere Backbleche wieder mal sehr mitgenommen aus. Das Backen macht allen Spass, das Reinigen der Bleche leider weniger. Hätten Sie mir Tipps, wie ich die Backbleche ohne die teuren Mittel aus dem Supermarkt wieder schön sauber bekomme? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 08.01.2023, 11.30 Uhr

Wie Backbleche gereinigt werden, hängt vor allem vom Material ab. Besonders gute Backeigenschaften besitzen Bleche aus geschwärztem Stahl sowie sogenannte Emailbleche, welche eine besonders glatte, fast glasartige, sehr robuste Oberfläche besitzen, die sich im Normalfall problemlos mit Abwaschmittel reinigen lassen. Aus letzterem Material sind auch die Ofenbleche hergestellt, die zur Grundausstattung jedes Backofens gehören.

Verzinnte Stahlbleche, die man an ihrem Silberglanz erkennt, sind vor allem für den Gasbackofen geeignet. In der Reinigung sind sie am robustesten. Moderne antihaftbeschichtete Backformen sind empfindlich für Kratzspuren. Man sollte hier also mit spitzen oder scharfen Messern und Stahlspachteln vorsichtig hantieren. Entsprechend empfiehlt es sich, diese auch nur mit Bürste, Abwaschlappen und Spülmittel zu reinigen.

Am einfachsten ist es, dem Schmutz keine Chance zu geben. Für das Guetzli backen empfiehlt es sich in Zukunft, Backtrennpapier zu verwenden. Es kann, wie auch Dauerbacktrennfolien, mehrfach verwendet werden. Einzig bei Chräbeli wird das Resultat besser, wenn das Backblech mit Butter eingerieben ist. (Kein Öl dafür verwenden, weil dieses beim Backen verbrennt und entsprechend mühsam entfernt werden müsste.)

Bleche sofort reinigen

Ist ein Blech schmutzig geworden, unbedingt sofort mit einem Schwamm und Abwaschmittel reinigen, bevor es wieder in den Ofen kommt. Das empfiehlt sich auch nach der letzten Backrunde des Tages. Selbst wenn keine sichtbaren Krusten vorhanden sind. Dazu genügt ein normales Abwaschmittel, eventuell kann das Blech etwas eingeweicht werden, bevor es mit dem Schwamm sanft gereinigt wird. Der kleine Zeiteinsatz lohnt sich. Eingebranntes erfordert mehr Zeit, mehr Kraft und allenfalls auch mehr Abwaschmittel.

Sollte etwas angebrannt sein (etwa wenn Konfitüre ausgelaufen ist), sofort handeln. Das Blech zuerst im Wasser einweichen. Nicht reflexartig mit Besteck, spitzen Mitteln oder gar Stahlwolle schruppen. Das würde die Oberfläche zerstören. An den Kratzern kann sich ein nächstes Mal leicht Schmutz festsetzen – das Putzen hat seine Fortsetzung. Genügt das Einweichen und das Spülen mit Abwaschmittel und Schwamm nicht, helfen Natron, Backpulver oder ein Tab für die Abwaschmaschine. Dabei den Inhalt eines Briefchens mit Backpulver auf dem Blech verteilen und dieses bis zum Rand mit heissem Wasser füllen. Alternative: Tab im heissen Wasser im Blech auflösen. Oder Natronpulver und Wasser im Verhältnis 1:1 mischen. Diese Masse danach grosszügig auf die Kruste auftragen. Je nach Stärke der Verschmutzung eine Stunde oder über Nacht einwirken lassen. Danach mit Abwaschmittel gründlich reinigen.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

