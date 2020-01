Ratgeber Wie benutze ich den Tumbler richtig? Ich (24) werde demnächst bei meinen Eltern ausziehen und den ersten eigenen Haushalt gründen. Zuhause hatten wir nie einen Wäschetrockner. In meiner ersten eigenen Wohnung werde ich nun einen besitzen. Hätten Sie mir einige «Basics» zum Umgang mit dem Trockner? Was ist zu beachten? Monika Neidhart* 26.01.2020, 11.30 Uhr

Der Wäschetrockner, in der Deutschschweiz meist Tumbler genannt, hat neben der Waschmaschine in fast jedem Haushalt seinen festen Platz. Die Vorteile sind klar: Es braucht wenig Platz für das Trocknen. Das Aufhängen und Abnehmen von der Wäscheleine entfällt. Die Trocknungszeit wird verkürzt. Vor allem Frotteewäsche fühlt sich weich und flauschig an.