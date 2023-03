Ratgeber Wie bereite ich einen Papaya Salat zu? Bekannte von uns reisten diesen Winter für einige Wochen nach Thailand, um der Kälte hierzulande zu entkommen. Wieder zurück, schwärmten sie sehr von der thailändischen Küche. Uns beeindruckte besonders das Loblied unserer Freunde auf den sogenannten Papaya Salat. Hätten Sie uns hier ein Rezept? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 05.03.2023, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Wie ihre Freunde, habe auch ich Thailand schon bereist. Und dabei die leichte und raffinierte Küche genossen. Nie fehlte der pfiffige Papaya Salat (Som Tam), einer der beliebtesten thailändischen Salate. Und dies ganz klar verdient! Grüner Papaya Salat ist nämlich ein sehr frischer, knackiger, würziger, gesunder, und leicht säuerlicher Salat, der als Vorspeise oder Beilage genossen werden kann.

Wie isst man also grüne Papayas? Unreife grüne Papayas schält man mit einem Sparschäler und schneidet sie in mundgerechte Stücke. Grüne Papayas sind sowohl gekocht als auch roh sehr schmackhaft. Im unreifen Zustand kann man sie sehr gut als Papaya Salat zubereiten, indem man die Frucht in dünne Streifen schneidet. Som Tam ist ein Salat aus knackigen, grünen Papayas. Original im Mörser zerstampft. Ursprünglich aus Laos stammend, wurde Som Tam von Einwanderern in den Nordosten Thailands und nach Bangkok gebracht.

Som Tam verbindet man heute weltweit mit thailändischer Küche. Je nach Region gibt es verschiedene Varianten, die sich vor allem in der Verwendung von getrocknetem oder fermentiertem Fisch unterscheiden. Der mit fermentiertem Fisch zubereitete Salat heisst: Som Tam Pu, Pla Ra und ist sehr intensiv im Geschmack.

Deshalb gebe ich der relativ unkomplizierten Zubereitung von Som Tam (ohne fermentierten Fisch) den Vorzug. Da lasse ich auch den Mörser weg und setze stattdessen meine behandschuhte Hand ein.

Rezept für Papaya Salat

Zutaten: Für ca. 4 Personen als Vorspeise. 1 grüne ca. 500 g schwere unreife Papaya aus dem Asia-Shop. 6 Schlangenbohnen.1 mittelgrosses Rüebli. 2 Knoblauchzehen. 1-2 rote Chilischoten. 8 Kirschtomaten. 2 Limetten. 2 EL Fischsauce (den Thai Gerichten gibt sie einen würzigen und salzigen Geschmack). ½ EL Palmzucker (oder brauner Zucker). 2 TL Soja Sauce. 50 g halbierte Erdnüsse. Ein paar Streifen Blaukraut zur Deko.

Mit einem Sparschäler breite Streifen von der Papaya abhobeln und diese dann mit dem Messer in feine Streifen schneiden. Die Julienne-Streifen sollten ca. 2 mm breit sein. Rüebli schälen und ebenfalls in Julienne-Streifen schneiden. Die Schlangenbohnen waschen, Enden und braune Stellen abschneiden. In 4 cm lange Stücke schneiden. Knoblauchzehen schälen. Von den Chilis die Stiele entfernen und fein schneiden. Knoblauch und Chilis von Hand gut mischen und drücken, ohne dass das Ganze matschig wird. Je mehr Chilis, desto pfiffiger der Salat. Schlangenbohnen hinzugeben. Papaya hinzugeben. Alles behutsam weiter mischen und leicht drücken. Zuletzt 1 EL Palmzucker, 2 EL Fischsauce und 2 Limetten ausgedrückt dazu geben. Abschmecken mit 2 TL Soja Sauce. Kirschtomaten und Blaukraut-Streifen als Dekoration. Die Nüsse rund um den Salat verteilen.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.