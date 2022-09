Ratgeber Wie bewahre ich Kräuter richtig auf, so dass sie länger halten? Ich ärgere mich immer wieder über die grossen Kräuterpackungen im Detailhandel. So viel Rosmarin oder Thymian kann doch keiner auf ein Mal verwenden. Das Resultat: Nach ein paar Tagen muss ich die Kräuter wegwerfen. Hätten Sie mir Tipps, wie ich die Kräuter richtig aufbewahre, um länger etwas von ihnen zu haben? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 11.09.2022, 11.00 Uhr

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Frische Kräuter sind ein Genuss. Werden sie passend zum Nahrungsmittel gewählt, runden sie jedes Gericht ab. Der Duft bleibt sogar einen Moment an der Hand haften, wenn man über einen Zweig Rosmarin oder Basilikum streicht oder nach dem Rüsten an den Fingern schnuppert. Zudem enthalten frische Kräuter wertvolle Vitamine und Mineralstoffe. Gründe genug, immer wieder frische Kräuter einzusetzen.

Damit sie mehrere Tage halten, Kräuter nach dem Einkauf aus der Originalverpackung nehmen. Falls vorhanden, auch Gummi und Etikette entfernen. Die Kräuter können als «Strauss» in ein Glas Wasser gestellt oder mit einem feuchten Haushalttuch umwickelt im Kühlschrank gelagert werden. Sie lassen sich auch in einem aufgeblasenen Raschelsack, locker verschlossen, aufbewahren. Härtere Kräuter wie Rosmarin und Thymian halten tendenziell länger als weiche wie Basilikum oder Estragon. Welke Kräuter werden wieder frisch(er), wenn sie eine Stunde in kaltes Wasser eingelegt werden. Sie sind so lange essbar, wie sie keine schwarzen oder schimmligen Stellen aufweisen. Doch so weit soll es nicht kommen. Denn dann bleibt nur Wegwerfen – und das wäre schade, erst recht, wenn sie ausserhalb der Schweizer Saison per Flugzeug importiert wurden.

Übrig gebliebene Kräuter

Für übrig gebliebene Kräuter gibt es verschiedene Möglichkeiten: Grössere Mengen Kräuter verfeinern Blattsalate. Sie lassen sich auch zu Kräuterbutter, Kräutersalz, Kräuteromelette, zu Pasta- oder Pouletsauce verarbeiten. Auch mit selbst hergestelltem Kräuteröl lassen sich frische Kräuter «retten». Exklusiv wirken sie als knusprige Garnitur von Suppen, Salaten oder Vorspeisen. Dafür Estragon, Dill, Salbei ca. 10 Sekunden in heissem Öl frittieren.

Längere Methoden der Haltbarmachung sind das Trocknen oder Tiefgefrieren. Beim Dörren behalten Rosmarin, Thymian oder Oregano das Aroma recht gut im Gegensatz zu Schnittlauch, Peterli oder Basilikum. Fürs Lufttrocknen Kräuter waschen und abtupfen, Stielenden zusammenbinden und an einem dunklen, warmen Ort bei 20 bis 30° C umgekehrt trocknen lassen. Eventuell Dörrapparat verwenden. Getrocknete Blätter möglichst ganz in gut verschliessbare Gläser abfüllen und an einem trockenen, dunklen Ort aufbewahren. Erst bei der Verwendung zerkleinern, damit nicht unnötig Aroma verloren geht.

Möchte man sie tiefgefrieren, Kräuter vorher waschen und in trockenem Zustand zerkleinern. Anschliessend in einen kleinen Tiefkühlbehälter mit gut verschliessbarem Deckel füllen.

Abgefüllt in den Eiswürfelbehälter, können sie auch mit Öl gemischt und später als Bratöl verwendet werden. Beim Kochen tiefgekühlt verwenden, damit sie nicht schlampig werden. Haltbarkeit in der Tiefkühltruhe etwa 5 Monate.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

