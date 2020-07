Ratgeber Wie bleibe ich mit meinem Partner im Gespräch? Oft sieht man Paare in Restaurants, die sich scheinbar nichts mehr zu sagen haben. Die Vorstellung, dass meinem Partner und mir das auch mal passieren könnte, macht mir zu schaffen. Wie ist wohl dieses Schweigen in einer Beziehung zu deuten und vor allem auch zu durchbrechen? Lic. phil. Irène Wüest* 12.07.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schweigt man sich als Paar nur noch an, sollte man bewusst das Gespräch suchen. Getty

Schweigen in einer Beziehung kann laut und leise sein. Leise, wenn es angenehme Momente der Ruhe und der Stille sind, die harmonisch und entspannend wirken. Ein Paar geniesst gemeinsam sowohl schweigende als auch sprechende Augenblicke.

Irene Wüest Bild: Luzerner Zeitung

Nimmt hingegen die stille Kommunikation in einer Beziehung zu viel Raum ein, kann das Schweigen «laut» werden. Nach Jahren des Zusammenseins herrscht in vielen Beziehungen das grosse Schweigen. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Man hat sich emotional entfremdet und spricht nicht mehr dieselbe «Sprache».

Die tägliche Routine kann nach und nach den Austausch über Gefühle, Veränderungen, Einstellungen ersticken. Es wird nur noch über das «Nötigste» gesprochen, wie etwa die Alltagsorganisation. Jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach und lässt den Partner nicht mehr daran teilhaben. Macht alles mit sich selbst aus, zieht sich zurück und verstummt.

Schnell entwickelt sich so eine Spirale der Wortlosigkeit. Eine Stille, die keine Wege öffnet, sondern eine, die im Weg steht. Hinzu kommt: Wir meinen den Partner genau zu kennen und deuten in sein Schweigen oft unsere Gedanken hinein. Oft sind jedoch unsere Deutungen nicht richtig. Unausgesprochene Worte sind Gedanken, die still und leise sind, aber in uns laut wirken können. Das ist Gift für eine Beziehung.

Tipps zur Kommunikation

Doch wie lässt sich die vielsagende Wortlosigkeit in einer Beziehung durchbrechen?

• Durch expressives Schreiben. Schreiben Sie sich alles von der Seele. Dies befreit und entwickelt mögliche Handlungsstrategien.

• Reflektieren Sie im Guten Ihre Beziehung. An welch schöne Erlebnisse können Sie sich erinnern? Was gefällt Ihnen an der Partnerschaft? Was wünschen Sie sich?

• Versuchen Sie wieder bewusst, gemeinsame Zeiten für Gespräche wahrzunehmen.

• Reden statt denken! Oft denken wir zu viel und reden zu wenig. Durchbrechen Sie die Mauer des Schweigens. Etwa: «Ich weiss nicht wirklich, was los ist. Ich habe das Gefühl, wir haben seit Wochen nicht mehr miteinander gesprochen. Hättest du heute Abend Zeit zu reden?» Oder: «Wir haben in letzter Zeit nicht besonders viel miteinander geredet. Ich vermisse dich.» Oder: «Können wir miteinander reden? Ich weiss, ich habe mich in letzter Zeit etwas distanziert. Ich weiss nicht genau, wie ich es erklären soll. Hättest du jetzt Zeit, dass wir miteinander darüber reden?» Im Austausch zu bleiben, ist grundlegend. Denn eine Beziehung ist wie eine Pflanze. Pflegst du sie, so wächst sie. Vernachlässigst du sie, dann trocknet sie aus.

* Lic. phil. Irène Wüest ist SkillCoach sowie Organisations- und Kommunikationsberaterin. www.skillcoach.ch