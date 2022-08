Ratgeber Nach dem Schwimmen in Chlorwasser: Wie bringe ich die Verfärbungen aus unseren Badekleidern wieder raus? In den Ferien war ich mit meiner Familie in einem Hotel mit Pool. Nach einer Reinigung des Pools mit Chemikalien verfärbten sich das Weisse im Stoff und das Innenfutter unserer Badekleider grün. Woher kommen diese Verfärbungen und wie können wir sie wieder aus den Badekleidern herausbekommen? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 12.08.2022, 11.30 Uhr

Um zu wissen, was bei Ihnen die Ursache der Verfärbungen ist, müssten die Zusammensetzung der Textilien wie auch die Wasserzusätze bekannt sein. Es könnte Chlor sein. Stoffe, die für Badekleider verarbeitet werden, sind mehr oder weniger anfällig auf Chlor. Besonders resistent ist diesbezüglich Polyester, anfälliger hingegen Elasthan, das zudem an Elastizität verliert und ausleiert. Auch die Farben und der Färbeprozess spielen eine Rolle dabei, wie dauerhaft schön Badekleider bleiben.

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Auf jeden Fall sollte nach Textilverfärbungen möglichst schnell reagiert werden. Hilft das Waschen bei der maximalen Waschtemperatur, die auf der Textiletikette aufgedruckt ist, nicht, könnte allenfalls eine chemische Reinigung die Rettung sein. Bevor Sie die Badekleider wegwerfen, noch ein Tipp aus dem Netz: Versuchen Sie es allenfalls mit einer 5-10% Ammoniaklösung.

Verfärbungen, besonders gelbliche Ränder, können auch durch Sonnencreme entstehen. Schuld daran ist der UVA-Filter. Je höher der Schutzfaktor, desto grösser das Risiko für Fleckenbildung. Hier können fettlösende Fleckenentferner wie Ochsengallenseife oder Fleckenspray helfen, die es in Drogerien oder grösseren Supermärkten zu kaufen gibt.

Im Wäschesack waschen

Sonne, Cremes, Chlor- und Salzwasser setzen jedem Badekleid auf die Dauer zu. Damit die Textilien lange Freude machen, brauchen auch diese Kleidungsstücke die richtige Pflege. Auswaschen mit Leitungswasser allein genügt nicht, um das Chlor- oder Salzwasser vollkommen zu entfernen. Sie müssen nach 2-3 Benutzungen von Hand oder in der Waschmaschine bei höchstens 30 Grad, mit Schon- oder Feinwaschprogramm und Feinwaschmittel ohne Weichspüler oder Bleichmittel gewaschen werden. Ein Wäschesack oder ein Kopfkissenbezug schont die Badekleider und verhindert Flusenbildung.

Fürs Trocknen ist der Tumbler nicht geeignet. Die Hitze schadet der Elastizität. Zudem könnten die Badekleider ihre Form verlieren oder eingehen. Am besten in einem Frottéetuch aufrollen, ausdrücken (nicht auswringen) und auf einem Wäscheständer flach trocknen lassen. Nicht der direkten Sonne aussetzen. In Verbindung mit Sonnenlicht verblassen Badeanzüge im nassen Zustand. Deshalb sollte man auch direkt nach dem Baden in Salz- oder Chlorwasser die Badekleidung wechseln, im klaren Wasser ausspülen und im Schatten trocknen lassen.

Die Sonnencreme mindestens 30 Minuten vor der Benutzung der Badekleider auftragen und ganz einziehen lassen. Vor dem «Einwintern» von Badehosen, Bikini und Co. diese einem gründlichen Waschgang unterziehen. Ungefaltet versorgen. Wenn Sie vor allem im Chlorwasser schwimmen, empfiehlt es sich, beim nächsten Kauf auf einen geringen Elasthanwert (weniger als 15 Prozent) zu achten.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

