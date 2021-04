Ratgeber Wie ernähre ich meine Teenager wachstumsgerecht? Meine Teenagerkinder essen am liebsten Fleisch, vor allem der Sohn. Nun ist es ja aber weder gesund noch gut fürs Portemonnaie, jeden Tag Fleisch zu essen. Was raten Sie mir, um eine gesunde und wachstumsgerechte Ernährung meiner Teenager gewährleisten zu können? Monika Neidhart, Goldau* 24.04.2021, 14.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Neidhart.

Im Alter zwischen 13 und 18 Jahren befindet sich der Körper in einer Wachstums- und Entwicklungsphase. Das kostet Energie. Deshalb haben Jugendliche einen höheren Kalorienbedarf als Erwachsene. Kommt noch eine intensive Sportart dazu, kann der Teller kaum gross genug sein. Auch bei einzelnen Nährstoffen ist der Bedarf höher, so etwa beim Kalzium. Beim Eiweiss sind es 0.8 - 0.9 g pro Kilogramm Körpergewicht (bei Erwachsenen 0.8 g). Weniger soll es nicht sein, mehr ist nicht nötig. Zu viel Eiweiss kann auch negative Folgen für den Körper haben. Eine ausgewogene Ernährung im Sinne des «Tellermodells» wie es die SGE vertritt, ist alltagstauglich.

Das ist die Theorie. Das Essen ist für Jugendliche aber auch eine Plattform der Identitätsfindung. Sie orientieren sich oft an Vorbildern ausserhalb der Familie. So sind die einen überzeugte Fleischesser, andere werden zu Veganern. Aus meiner Erfahrung als WAH-Lehrerin ist allen gemeinsam, dass das Essen schmecken muss. Da nützen alle noch so gut gemeinten Hinweise auf eine ausgewogene Ernährung nichts.

Um das Familienbudget zu schonen und dennoch ausgewogen zu ernähren, rate ich Folgendes:

Tipps zur Kost für Teenager Den Hunger nicht mit Fleisch decken. 100–120 g Fleisch / Geflügel / Fisch / Tofu / Quorn / Seitan (Frischgewicht) pro Tag genügen. Ausreichend Beilagen wie Teigwaren, Reis, Kartoffeln und Gemüse anbieten, damit die Jugendlichen den erhöhten Kalorienbedarf decken können.

Sauce Bolognese, Nasi Goreng, Gehacktes und Geschnetzeltes mit saisonalem Gemüse reichen. Teenager essen Gemüse gerne in Sticks.

Hackbraten und Hacktätschli mit geraffeltem Gemüse strecken. Reichlich Tomatensauce dazu servieren.

Einfache fleischlose Gerichte wie Älplermagronen, Spaghetti Napoli oder solche mit wenig Fleisch wie Teigwarenauflauf oder Gehacktes mit Hörnli sind beliebt bei Teenagern.

Hülsenfrüchte (Linsen, Kichererbsen) sind günstige Eiweissquellen. Mit etwas Übung können feine Gerichte gekocht werden.

Idealerweise bezieht man die Jugendlichen in die Menüplanung mit ein und lässt sie auch mal selber kochen (Social Media bieten hier eine Fülle an Inspiration). Das Budget vorgeben, damit sie ein Gefühl bekommen, was Essen kostet.

Fertiggerichte und Fleischersatzprodukte sind oft sehr teuer und mit Zusatzstoffen versehen. Selber kochen lohnt sich nicht nur deshalb.

Äpfel und Brot für Zwischenmahlzeiten bereithalten. Das Snacking von Chips, Guetzli und Ähnlichem ist teuer.

Süssgetränke nur für spezielle Anlässe reichen.

*Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch