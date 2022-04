Ratgeber Wie ernähre ich mich gesund bei knappem Budget? Mein monatliches Budget ist knapp. Nun drohen auch noch weitere Teuerungen infolge von Klimawandel und Krieg in Europa. Wie kann ich mich günstig und doch gesund ernähren? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 29.04.2022, 11.30 Uhr

Auch wer ein eingeschränktes Budget hat, soll sich ausgewogen ernähren können. Denn die Ernährung leistet einen wichtigen Teil zum Wohlbefinden, zur Leistungsfähigkeit und zu einem gesunden Körpergewicht. Das hilft wiederum, Geld zu sparen.

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Empfänger von Sozialleistungen haben im Schnitt sieben Franken pro Tag für das Essen zur Verfügung, Studierende rund 13 Franken. Das ist nicht viel, doch machbar. Dafür braucht es Kenntnisse, was das Kochen betrifft, die Lagerung von Nahrungsmitteln und was eine gute Planung der Mahlzeiten und des Einkaufs angeht.

Selber kochen spart auf die Dauer viel Geld. Ein gerüsteter Salat, aromatisierte Joghurts oder Gebäcke kosten oft ein Mehrfaches als kaum verarbeitete Produkte. Viele Gerichte können tiefgefroren werden. So kann man mehrere Portionen miteinander kochen, backen und einzeln gut verpackt eingefrieren. Ideal dafür sind Eintöpfe oder vollwertige Suppen wie Minestrone oder Gerstensuppe. Das erlaubt auch Kleinhaushalten, Zutaten ganz aufzubrauchen, so dass der Rest Lauch, die angefangene Pelatidose nicht verdirbt. Das Vermeiden von Nahrungsmittelabfällen ist das beste Mittel, Geld zu sparen. Dazu gehört auch, Reste zugedeckt im Kühlschrank aufzubewahren und offene Verpackungen gut verschlossen und trocken, dunkel und an einem kühlen Ort aufzubewahren. Ein Restetag pro Woche kann lustvoll und auch sehr kreativ sein.

Die Preise vergleichen

Im Einkaufsgeschäft ist die Auswahl riesig. Hier hilft ein Einkaufszettel und ein gesättigter Bauch, um nur das zu kaufen, was man wirklich braucht – abgestimmt auf den eigenen Vorrat. Produktvergleiche lohnen sich immer. Nicht vergessen: Auf Augenhöhe sind die teureren Artikel platziert. Preise pro 100 g vergleichen. Um das Budget einhalten zu können, empfehlen sich folgende Obergrenzen: Obst und Gemüse bis 5 Franken pro Kilogramm, Milchprodukte und Joghurt zwischen 3 und 5 Franken pro Kilogramm, Käse bis 25 Franken pro Kilogramm und bei Fleisch und Fisch bis 30 Franken pro Kilogramm.

Früchte und Gemüse zweiter Klasse sind genauso nährstoffreich und aromatisch wie die «perfekte Ware». Vor Ladenschluss werden oft Nahrungsmittel zum halben Preis angeboten oder man profitiert von «too good to go». Allerdings spart man nur, wenn man es vor dem Verderb in den Menüplan einbeziehen kann. Das Gleiche gilt für Aktionen. Dosen, Nudeln, Reis, Mehl und andere trockene Ware halten sich, wenn man sie richtig lagert, sehr lange. Bei schnell verderblichen Nahrungsmitteln ist es nur dann ein Schnäppchen, wenn sie auch gegessen werden.

Sparen kann man vor allem beim Fleisch: 2 bis 3 Portionen Fleisch à 100 bis 120 g pro Woche genügen. Dafür können günstigere Eiweissquellen wie Hülsenfrüchte (Linsen, Soja, Tofu), Eier, Quark oder Joghurt in den Menüplan einbezogen werden. Snacks, Schoggistängeli oder Süssgetränke belasten allesamt das Budget sehr stark. Statt Mineralwasser zu kaufen, empfiehlt es sich, unser Leitungswasser zu trinken und auf selbstgemachte Tees zu setzen.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

