Ratgeber Wie erneuern wir am günstigsten unsere Hypothek? Wir haben für unsere Eigentumswohnung eine zehnjährige Festhypothek und wollen demnächst mit unserer Hausbank über die Verlängerung verhandeln. Mit welchen Argumenten lässt sich ein guter Preis herausholen und welche Ratschläge können Sie uns für die Verhandlung mitgeben? Shahram Shad* 15.10.2020, 11.03 Uhr

Der Preis einer Hypothek setzt sich aus den Refinanzierungskosten, den Verwaltungskosten, dem Risikozuschlag und der Gewinnmarge zusammen. Sie können an zwei von vier Kostenschrauben drehen – einerseits beim Risikozuschlag und andererseits bei der Gewinnmarge. Für ersteren hilft das Wissen über die eigene finanzielle Lage, für letztere gute Argumente und etwas Verhandlungsgeschick gegenüber der Bank.

Zinsabschlag möglich

Tragbarkeits- und Belehnungsrechner können Ihnen helfen, sich bereits vor dem ersten Beratungsgespräch über die eigenen finanziellen Rahmenbedingungen zu informieren und entsprechende Argumente auszuarbeiten. Mit einer tiefen Belehnung und Tragbarkeit haben Sie gute Karten. Beträgt Ihr Eigenkapitalanteil an der Eigentumswohnung über 35 Prozent, können Sie mit einem Zinsabschlag von 5 bis 15 Basispunkten (0,15 Prozent) rechnen. Ebenso bei einer Tragbarkeit unter 25 Prozent, bei welcher üblicherweise ein Abschlag von 5 bis 10 Basispunkten (bps) gewährt wird. Beide Faktoren verringern für die Bank das Ausfallrisiko, was entsprechend honoriert wird. Weitere Abschläge gibt es bei vielen Anbietern für Hypothekarvolumen über einer Million (rund 5bps) oder bei einem Transfer Ihrer übrigen Konten zur finanzierenden Bank, was in Ihrem Fall mit der Hausbank kaum zu weiteren Abschlägen führen dürfte.

Auf jeden Fall sollten Sie neben Ihrer Hausbank weitere Anbieter nach einer Offerte fragen, um einen Vergleich zu haben. Die Unterschiede sind gross: Bei langen Laufzeiten von beispielsweise zehn Jahren liegt die Differenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Finanzinstitut derzeit bei über einem Prozent. Bei einem Kreditvolumen von 800000 Franken macht das einen Kostenunterschied von über 8000 Franken pro Jahr! Oder anders gesagt, ist der teuerste Anbieter rund zweieinhalbmal so teuer wie der günstigste. Es lohnt sich neben Banken, auch Versicherungen und Pensionskassen in den Vergleich miteinzubeziehen oder einen Hypothekarvermittler damit zu beauftragen.

Belehnung senken

Wenn Sie aktuell weniger als 35 Prozent Eigenmittel in Ihre Immobilie eingebracht haben, sollten Sie prüfen, ob Sie mit dem Bezug oder der Verpfändung von Vorsorgegeldern Ihre Nettobelehnung senken können. Die allgemeine Wertsteigerung der Immobilien während der letzten zehn Jahre dürfte Ihnen ebenfalls in die Hände spielen, denn durch die Wertsteigerung senkt sich die Belehnung Ihrer Liegenschaft automatisch. Weiter sollte eine Staffelung von mehreren Festhypothekartranchen vermieden werden, denn Sie begeben sich damit spätestens beim Auslaufen der ersten Tranche in eine denkbar schlechte Verhandlungsposition, weil ein Wechsel zu einem anderen Institut sehr erschwert, wenn nicht praktisch verunmöglicht wird.

* Shahram Shad ist Leiter Vertrieb Deutschschweiz beim Finanzdienstleister Moneypark