Ratgeber Wie freundlich muss die Gastronomie sein? Kürzlich im Restaurant – zuerst mussten wir endlos auf die Bedienung warten. Als sie dann kam, war sie sofort wieder weg, weil am Nebentisch jemand nach ihr rief. Wieder zurück bei uns, blieb der Ton weiter unfreundlich, ohne ein einziges Lächeln. Darf das sein? Uns ist bewusst, dass Corona der Gastronomie zusetzte. Aber so etwas? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 22.09.2022, 11.30 Uhr

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Doch, es gibt sie, die Umgangsformen. Als wir damals in den Sechzigerjahren die Hotelfachschule besuchten, stand im Servicekurs dieses Thema an oberster Stelle. Bis heute mit zeitgemässen Anpassungen. Bei den Umgangsformen sind beide Akteure – Service und Gast – gefordert. Wohl gilt heute noch der Grundsatz: Der Gast ist König – allerdings sollte auch er sich edel aufführen. Servicemitarbeiter sind keine Opfersäulen für schlechte Laune. Umgekehrt gilt das aber natürlich umso mehr!

Zu den Mitarbeitern im Service: Sicher spielt das Lokal, die Bühne des gastronomischen Spieles eine Rolle. Ob im lockeren Eventlokal, in der Dorfwirtschaft, in der Bergbeiz oder im Gourmetlokal – Freundlichkeit ist jedoch überall gefragt. Es gibt konkrete Regeln für die Auftritte der Mitarbeitenden. So gilt: Im Zusammensein mit den Mitmenschen, den Gästen und Kollegen, sind gute Umgangsformen massgebend. Dazu gehört auch, dass Gewohnheiten und Wünsche der Gäste respektiert werden sollen. Dennoch darf das Verhalten gegenüber dem Gast nie unterwürfig sein. Dienen also, nicht «dienern», das war schon eine sehr hilfreiche Devise zu unserer Zeit.

Kein Trinken mit Gästen

Eine gute Stimmung im Team verbunden mit einer harmonischen Zusammenarbeit zwischen Küche und Service haben auf den Gast eine bleibende Ausstrahlung. Aber auch solches ist wichtig: Im Restaurant dürfen Servicemitarbeitende vor den Gästen weder Kaugummi kauen noch essen, und während der Arbeit ist auch auf das Trinken mit und vor den Gästen zu verzichten.

«Das ist nicht mein Service», ist ein absolutes No-Go. Servicemitarbeiter mischen sich auch nie ungefragt in die Gespräche der Gäste ein. Sie sind aufmerksam und behalten die Gäste möglichst immer im Blickfeld. Gut geschulte Mitarbeiter machen keine Leerläufe. Dass man immer die Damen zuerst bedient, bis und mit sechs Personen am Tisch, sollte selbstverständlich sein.

Weiter erwartet der Gast vom Servicepersonal, dass es Lebensfreude ausstrahlt – das ist seine Rolle, wenn es vor Gäste tritt. Mit Blickkontakt, mit der Miene, der Körperhaltung. Kleidung, Schuhe, Haare, Schmuck, Make-up tragen zum guten Eindruck bei.

Ältere mögen sich erinnern, dass die Uniform des Servicepersonals zwingend schwarz-weiss sein musste. Heute ist die gastronomische Servicewelt etwas bunter geworden. Ebenso spielt die Körperpflege eine Rolle – Hände und Fingernägel, Haut und Haare sowie der persönliche Duft sollten sehr diskret sein.

Wir sind soeben aus Mallorca zurück. Dort ist uns aufgefallen, dass einige Mitarbeitende ein oder gar zwei Arme weiss eingebunden hatten. Wir fragten nach: Nein, das sei keine Verletzung, aber eine Regel, dass tätowierte Arme im Hotelservice nicht geduldet seien. Das stimmte uns nachdenklich.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

