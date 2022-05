Ratgeber Wie gelingen mir die so beliebten Burger am besten? Warum essen eigentlich alle plötzlich Burger? Meine Kinder gelüstet es nicht mehr nach Pizza, sondern nach Burgern. Und um die Ecke hat gerade ein Schnellimbiss eröffnet, der ausschliesslich auf Burger setzt. Nun würde ich auch gerne mal selber Burger für die Familie zubereiten. Wie gehe ich hier am besten vor? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 29.05.2022, 11.30 Uhr

Es ist in der Tat erstaunlich. Einerseits gilt der Hamburger seit Jahren als Inbegriff von Fast Food und ungesundem Essen. Andererseits sind Hamburger selbst in der Schweizer Spitzengastronomie salonfähig geworden, dort meist unter der Bezeichnung Burger.

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Das klingt ein wenig vornehmer, ist aber lediglich eine Abkürzung für Hamburger. Wobei Burger alleine auch etwas weniger missverständlich ist. Denn Ham ist das englische Wort für Schinken, doch scheint praktisch sicher, dass zum Burger niemals Schinken gehörte. Eher schon hat der Name mit der Stadt Hamburg etwas zu tun, was genau, ist jedoch unklar.

Wenn Sie selbst Burger zubereiten möchten, sollten Sie wissen: Wichtig ist eine top Fleischqualität. Wobei man nicht im Übereifer zum Falschen greifen sollte. Ein Metzgermeister meines Vertrauens sagte mir, dass er für Burger ausschliesslich konventionell gelagertes Fleisch verkaufe, weil dieses saftiger sei. Das trendige knochengereifte Fleisch dagegen eigne sich nicht für Burger, und zwar wegen des etwas moderigen Geschmacks.

Neben der Qualität zählt auch die Frische. Der erwähnte Metzgermeister passiert das Fleisch vor den Augen der Kunden durch die Hackmaschine und empfiehlt, subito nach Hause zu gehen und mit der Zubereitung zu beginnen. Das ist in der Praxis sicher nicht immer möglich, verdeutlicht aber, dass die Zubereitung zügig erfolgen sollte.

Die Qual der Wahl des Brots

Auch bei uns gibt es ab und zu einen Burger. Das Fleisch, natürlich vom Rind, würzen wir leicht mit Salz und Pfeffer, braten es aussen kross und innen leicht rosé . So ist es saftiger. Rindsburger neigen allgemein zu etwas Trockenheit, und sie verlangen nach etwas Feuchtem. Serviert zum Burger wird bei uns hausgemachter Ketchup oder würzige Mayonnaise. Anstelle der manchmal etwas pampigen Buns (Hamburger Brötchen) gibt es auch mal Parisette. Und je nach Laune etwas kross gebratenen Speck obendrauf.

Ein Revival erleben übrigens auch Klassiker aus Grossmutters Küche. Parallel zum Boom des Burgers in den Restaurants erleben am heimischen Herd Hackfleischbällchen und Hacktätschli eine Renaissance. Diese sind mit dem Hamburger verwandt, aber variantenreicher und in der Zubereitung anspruchsvoller. Meine Frau und ich nehmen für Hacktätschli nicht Rindfleisch allein, sondern einen Mix aus Schwein, Kalb und Rind. Weil man bei Vorgehacktem nie ganz sicher ist, was da alles und wie lange es schon drin ist, nehmen wir Voressenfleisch von der Schulter und lassen es in der Metzgerei durch die mittlere Scheibe des Wolfs drehen. Das kostet etwas mehr als Fertiggehacktes, lohnt sich aber. Im Voressenfleisch hat es auch etwas Fett drin, was das Endprodukt saftiger macht. Auch noch anderntags zum Kaltessen ein herrliches Vergnügen.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

