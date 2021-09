Ratgeber Wie gelingen mir selbst gemachte Getreideriegel? Unsere Familie isst gerne Getreideriegel als Snack zwischendurch. Ich habe mir nun überlegt, selbst welche zu machen. Hätten Sie mir ein paar Tipps dazu? Wie vermeide ich es beispielsweise, dass die Masse schlussendlich auseinander bröselt, wie es mir bei einem ersten Versuch passiert ist? Monika Neidhart, Goldau* Jetzt kommentieren 17.09.2021, 13.01 Uhr

Getreideriegel sind eine beliebte Zwischenverpflegung für Jung und Alt, sei es nach dem Sport, auf Wanderungen, nach der Schule oder im Büro. Sie liefern schnell verfügbare Energie durch Zucker und Dörrfrüchte. Dazu können sie durch Vollkorn, meist durch Haferflocken, etwas sättigen. Solche Stängel gibt es überall zu kaufen, in verschiedensten Aromen und Zusammensetzungen. Allerdings ist auch die Qualität sehr unterschiedlich.

Auch wenn die Verpackung mit viel Getreide, Nüssen und Früchten lockt, empfehlenswert sind nicht alle. Es lohnt sich ein Blick auf die Zutatenliste (nicht nur für Allergiker). Oft enthalten solche Riegel viel Zucker, gesättigte Fettsäuren und Zusatzstoffe. Ideal, wenn die Süsse aus den Früchten kommt. Weniger gut sind Zuckerzugaben, sei dies Haushaltszucker, Invertzucker, Malzextrakt, Dextrose, Invertzucker, Palmzucker oder eine andere Art. Für die Gesundheit weniger förderlich sind auch billiges Palmöl und gehärtete Fette. Riegel mit Schokoladenüberzug oder Schokoladenwürfel sind wegen des Zucker- und des Fettgehaltes entsprechend auch weniger zu empfehlen.

Ideal ist es, Getreidestängel selbst zu machen. So kann man die Zutaten und ihre Qualität selber bestimmen. Sicher helfen auch Kinder gerne mit. Um die Beigabe von Zucker und Fett kommt man allerdings auch zu Hause nicht herum. Hier gilt die Devise: so viel wie nötig, so wenig wie möglich, denn beide Zutaten haben ihre Funktionen im Riegel.

Fett trägt zum Aroma bei

So ist Zucker (sei es in Form von Kristallzucker, Birnel, Honig, Rohzucker) dafür verantwortlich, dass der Riegel seine Form behält und schmeckt. Reduziert man den Zuckeranteil zu stark, zerfällt der Riegel in Stücke. Fett, wie Butter, Rahm oder Rapsöl, trägt ebenfalls zum Aroma bei. Verringert man seinen Anteil zu stark, wird der Riegel zu hart. Vom Standpunkt der ausgewogenen Ernährung, wie sie die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung(SGE) empfiehlt, wäre demnach ein Stück Brot und ein Apfel, ein Pausenbrot mit Dörrfrüchten und Nüssen oder selbst gemachtes Knäckebrot idealer.

Bei der Herstellung von Getreideriegeln gibt es zwei verschiedene Arten der Zubereitung. Bei der einen Art wird eine mehr oder weniger flüssige Zuckerquelle verwendet, der die weiteren Zutaten beigemischt werden. Wichtig ist, dass die Masse nach dem Ausstreichen sehr kompakt ist und man sie einige Stunden zugedeckt im Kühlschrank fest werden lässt. Eventuell Masse dabei beschweren. Erst danach schneiden. Bei der gebackenen Art muss die Masse ebenfalls kompakt auf dem Blech ausgestrichen werden. Die Stängel lauwarm schneiden, bevor der Zucker ausgehärtet ist. Damit der Riegel nicht auseinander fällt, bei beiden Arten Zutaten vor dem Mischen klein schneiden und kühl und trocken in einer Dose aufbewahren.

*Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch