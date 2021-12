Ratgeber Wie gelingt mir der optimale Schmorbraten? Winterzeit ist Bratenzeit, so sagt mein Freund. Hätten Sie mir ein schönes Bratenrezept? Welches Fleisch empfehlen Sie mir für einen Schmorbraten? Und wie lange soll Fleisch für einen Sauerbraten mariniert werden? Herbert Huber, Stansstad * Jetzt kommentieren 10.12.2021, 11.44 Uhr

Herbert Huber.

Sie müssen wissen: Der Schmorbratenschmaus beginnt schon beim Einkauf – beim Vertrauen in Ihren Metzger. Denn das Fleisch sollte mindestens drei Wochen gelagert sein. Vom Rind empfehle ich den Schulterspitz oder den Huftdeckel (letzteren unbedingt mit Fetträndchen).

Bei solchen Braten röstet man meistens noch etwas Gemüse mit und löscht nach dem Anbraten mit kräftigem Rotwein ab. Einen Sauerbraten kann man bis zu zehn Tagen komplett zugedeckt mit Rotwein und einem Gutsch Essig «säuern» lassen. Und mit der Marinade wird auch die Sauce hergestellt. Eine gute Vorbereitung des Arbeitsplatzes vor dem Start ins Essvergnügen ist absolute Pflicht!

Mein Rezept für Schmorbraten (Brasato, Boeuf braisé): Zutaten für acht Personen:

1,8 kg Rindsschulterspitz, 1 Thymianzweig, 1 Rosmarinzweig, 1 EL zerstossene Wacholderbeeren, 2 Lorbeerblätter, 1 TL zerstossener schwarzer Pfeffer, 1,5 l kräftiger Rotwein, Salz, 2 geschälte Knoblauchzehen, 1 kleine Sellerie gewaschen, in dünne Scheiben geschnitten, 1 Lauchstängel, gewaschen und in dünne Scheiben geschnitten. 1 Rüebli gewürfelt, 3 Schalotten, geschält und in dünne Scheiben geschnitten. 6 Stück Pelati-Tomaten halbiert. Brauner Fond (Glas oder Würfel). Rapsöl zum Anbraten.

Einen Tag einlegen

Zubereitung: Das Bratenstück mit den Kräutern und den Gewürzen in Rotwein einen Tag lang einlegen (in Porzellangeschirr zugedeckt im Kühlschrank oder an einem kühlen Ort). Danach das Fleisch herausnehmen, mit Küchenpapier abtupfen, mit Salz einreiben. In Rapsöl rundum langsam anbraten, bis sich eine schöne Kruste gebildet hat.

Den Braten aus der Pfanne nehmen, in ein Rôtissoire (Bräter) legen. Das Gemüse in jener Pfanne, in welcher das Fleisch angebraten wurde, anrösten. Pelati dazugeben, mit der gesiebten Marinade (mit der das Fleisch eingelegt wurde) ablöschen und langsam fast zur Hälfte einkochen. Die Marinade über den Schulterspitz geben und eventuell etwas Fond nachgiessen. Nun den Braten im gedeckten Bräter langsam bei 160 Grad zirka zwei Stunden im Ofen weich schmoren.

Meine Mutter legte jeweils noch einen Bitzen altbackenes Brot und ein Schweinsfüssli in die Sauce. Um diese sämig zu machen, so sagte sie. Während des Schmorens den Braten ab und zu wenden. Dann das Fleisch herausnehmen und warm stellen (bei 80 Grad im Ofen). Die Sauce durch ein Sieb lassen. Mit dem Stabmixer mixen oder im normalen Mixer. Dann die Sauce sirupartig einkochen, eventuell noch etwas Rotwein dazugeben. Die Sauce bei Bedarf mit etwas Maisstärke abbinden und mit einem Spritzer Zitronensaft abschmecken. Schulterspitz oder Huft (gegen die Fasern) sorgfältig tranchieren, auf heisse Teller anrichten, mit der Sauce begiessen.

Mit buntem Saisongemüse und Polenta (die fein gemahlene oder die grobe Bramata) als Beilage servieren. Ein luftiger Kartoffelstock passt ebenfalls, wie auch ein sämiger Risotto. Und selbstverständlich die ganze Pasta-Palette. Von Tagliatelle bis Pappardelle.

* Herbert Huber, Stansstad, ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier

