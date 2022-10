Ratgeber Wie gut ist tiefgefrorenes Gemüse vom Detailhandel? Ich kaufe mir demnächst meine erste Gefriertruhe, weil ich aufgrund eines höheren Arbeitspensums weniger Zeit für den Haushalt haben werde. In diesem Zusammenhang wüsste ich gerne, ob tiefgefrorene Produkte wie Gemüse und Früchte vom Detailhandel zu empfehlen sind? Allgemein ist deren Ansehen ja eher gering? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 14.10.2022, 11.30 Uhr

Der schlechte Ruf von Tiefgefrierprodukten kommt wohl daher, dass viele Fertiggerichte meist zu viel Salz, Fett, Zucker, allenfalls Zusatzstoffe und minderwertige Ware aufweisen. Doch wer für wenig Geld eine Fertigpizza oder Lasagne kauft, kann nicht qualitativ hochwertige Nahrungsmittel erwarten.

Auf Ihre Frage hin beziehe ich mich nun auf tiefgefrorenes Gemüse und auf Früchte, die zu Hause zu Gerichten verarbeitet werden. Solche kann ich empfehlen. Insbesondere ausserhalb der Freilandsaison in der Schweiz sind sie ökologisch sinnvoller als importierte Frischware (aus Übersee). Sie sind schnell zu feinen Gerichten ohne Rüstarbeit verarbeitet. Und wenn das dazu beiträgt, dass mehr Gemüse und Früchte gegessen werden, umso besser.

Für Kleinhaushalte ermöglichen sie Abwechslung. Angefangene, nicht aufgetaute Packungen kann man problemlos gut verschlossen wieder zurück in den Tiefgefrierer legen. So bleibt die Auswahl und die Abwechslung. Verwendet ein Kleinhaushalt frisches Gemüse, müsste allenfalls über Tage das gleiche Produkt gegessen werden, um Foodwaste zu verhindern. Die mehrtägige Lagerung, auch wenn sie korrekt im Gemüsefach des Kühlschranks erfolgt, hat negative Folgen auf die Vitamine. Insbesondere das Vitamin C ist sehr empfindlich. So verliert Blattgemüse, gelagert im Kühlschrank, bereits nach einem Tag davon 25 %.

In Bezug auf die Vitamine ist das Tiefgefrieren gar die schonendste Art der Haltbarmachung. Die einheimische Lebensmittelindustrie setzt alles daran, die Zeit zwischen Ernte und Verarbeitung von Früchten und Gemüse auf wenige Stunden zu reduzieren. Sie geht so weit, dass sie zum Beispiel die Ernte der Erbsen mit der der Rueblisorten so terminiert, dass sie beide Gemüse gemeinsam zu Mischgemüse verarbeiten kann. Das wird durch Anbauverträge mit den Bauern möglich, denen Saat- und Erntetermin vorgegeben werden. Durch die kurze Zeit zwischen Ernte und Verarbeitung bleiben die Nährstoffe maximal erhalten.

Auch der Vorgang des Tiefgefrierens entscheidet über die Qualität des Produktes. Dank dem schnellen Schockgefrieren reduziert sich der Prozess auf ein Minimum. Innert kürzester Zeit wird das Gut von der Lagertemperatur auf bis zu minus 40° C abgekühlt.

In dieser kurzen Phase können sich nur kleine Eiskristalle bilden. Grosse Kristalle, die sich durch langes Eingefrieren bilden, verletzten mit ihren spitzen Enden die Zellwände. Beim Auftauen fällt ein solches Nahrungsmittel zusammen, und Wasser, wie etwa Fleischsaft, kann ungehindert austreten. Während schockgefrorenes Gemüse keine Zusätze braucht, sind Früchte und Gemüse in der Dose oder im Glas meist mit Salz, Zucker oder Aromen ergänzt. Auch die Verpackung schneidet ökologisch besser ab.

