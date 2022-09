Ratgeber Wie gut sind die neuen Waschstreifen, die mir kürzlich geschenkt wurden? Kürzlich habe ich diese neuen Waschstreifen zum Ausprobieren erhalten. Sind diese denn tatsächlich besser für die Umwelt? Und wie sieht es mit der Waschqualität dieser Streifen aus? Würden Sie mir die Benutzung dieser Streifen empfehlen? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 09.09.2022, 11.00 Uhr

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Auf den ersten Blick haben Waschstreifen alle Vorteile auf ihrer Seite. Die dünnen Blättchen sind leicht, klein, einfach dosierbar und kommen meist ohne Plastikverpackung aus. Die Tenside, die eigentliche Waschsubstanz, zu einem Streifen gepresst, lösen sich während des Waschgangs in der Trommel restlos auf.

Näher betrachtet, sind auch Waschstreifen nicht die Lösung für alle Fragen. Waschmittel müssen ganz unterschiedliche Anforderungen erfüllen: Wäsche sauber, schonend und pflegend reinigen, einfach zu dosieren, angenehm duften, die Umwelt nicht belasten, wenig kosten. Deshalb vorweg: Mit jedem Waschmittel, ob nun neue Entwicklungen wie Waschstreifen oder herkömmliche, gehen wir einen mehr oder weniger grossen Kompromiss ein. Je nachdem, welcher Faktor gewichtet wird, wählt man beispielsweise eher ein umweltfreundliches oder eines, das die Flecken am besten herauswäscht.

So ist es auch mit den Waschstreifen. Auch sie vereinen nicht alle gewünschten Eigenschaften auf sich. In der Schweiz sind vor allem vier Streifen bekannt. Sie können in einzelnen Punkten etwas voneinander abweichen, lassen aber Verallgemeinerungen zu, wie Tests zeigen.

Umwelt schonen:

Die Waschstreifen bestehen aus hoch konzentrierten Tensiden, enthalten jedoch keine Bleichmittel, optische Aufheller und Enzyme, wie sie zum Beispiel in Vollwaschmitteln vorkommen. Dadurch verbrauchen sie viel weniger Waschsubstanzen. Das alleine macht sie bereits weniger umweltschädlich beim Verbrauch von Rohstoffen. In der Folge gelangen auch weniger Substanzen in das Abwasser.

Sauberkeit und Pflege:

Bei Alltagswäsche, die nur getragen oder verschwitzt, aber kaum schmutzig ist, ist das Waschresultat gut. Auch Farben und Fasern werden nicht stärker belastet als bei einem Colorwaschmittel. Weil Waschstreifen keine Enzyme und Bleichmittel enthalten, schneiden sie bei Flecken schlecht ab. Eine 90° C Kochwäsche macht ohne Bleichmittel kaum Sinn. Wesentlichen Einfluss auf die Sauberkeit haben Wasserenthärter. Streifen enthalten teils keinen Wasserenthärter. Je nach Produkt ist es so nötig, zusätzlich Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte vor Ort dem Waschgang beizugeben.

Fazit:

Waschmittelstreifen sind für leicht verschmutzte Wäsche gut geeignet. Flecken müssen vorbehandelt werden. Dem Waschgang allenfalls Wasserenthärter beifügen. Ihre Vorteile sind allgemein die einfache Dosierung, das geringe Gewicht, weniger Verpackungsmüll und mengenmässig weniger Chemikalien. Das aber zu einem höheren Preis pro Waschgang. Waschmittel machen 1/3 der Umweltbelastung aus, Waschmaschine und Wasser den Rest.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

