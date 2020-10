Verkauf innerhalb der Familie: Wie handeln wir einen fairen Preis für die Immobilie aus? Mein Schwager ist bereit, mir sein Haus zu verkaufen. Er hat allerdings eine höhere Preisvorstellung, als ich bezahlen kann. Wie finden wir einen fairen, aber angemessenen Preis, der für beide passt? Und worauf müssen wir bei der Wertbestimmung alles achten? Shahram Shad* 30.10.2020, 05.00 Uhr

Zuerst ist einmal festzuhalten, dass das Eigenheim erfahrungsgemäss oft wertvoller eingeschätzt wird, als was der Markt hergibt. Es ist schwierig, die emotionale Verbundenheit auszublenden und eine realistische Preisschätzung vorzunehmen. Nicht selten weichen deshalb bei dieser Frage die Meinungen von Verkäufern, Käufern und Hypothekar­gebern voneinander ab.

Der verlangte Preis muss mit demjenigen, der vom Finanzierungsanbieter des Käufers ermittelt wird, aber übereinstimmen. Am besten bitten Sie deshalb mehrere Finanzierungsanbieter um eine Hypothekarofferte. Die Anbieter werden zur Wertbestimmung der Immobilie in den meisten Fällen auf die sogenannte «hedonische Methode» zurückgreifen, bei welcher sie Programme von Wüest& Partner, IAZI oder PriceHubble einsetzen. Diese Datenbank-Tools setzen das Haus Ihres Schwagers in Relation zu Tausenden von anderen ähnlichen Objekten in der Datenbank und ermitteln unter Verwendung von Algorithmen den Objektwert. Bei Standardobjekten funktioniert dies sehr gut, während beispielsweise bei sehr alten Liegenschaften, solchen mit sehr grossem Grundstück, aber auch bei Liebhaber- oder Luxusobjekten der so ermittelte Schätzwert deutlich vom realen Marktwert abweichen kann.

Detailliertes Gutachten

Sollte Ihr Schwager eine spezielle Immobilie besitzen, ist der Experte gefragt: Der Fachmann beurteilt neben der Lage und Ausstattung der Liegenschaft auch die Bausubstanz und die in den letzten Jahren getätigten Investitionen. Mithilfe finanzmathematischer Formeln berechnet er den Liegenschaftswert und begründet seine Ergebnisse in einem detaillierten Gutachten, in dem sowohl wertsteigernde als auch auf wertmindernde Faktoren ausgewiesen werden.

Ob Online-Tool oder Expertenschätzung – einen absoluten Preis gibt es nicht. Für die Hypothekarberechnung wird meist eine Preisspanne eingesetzt, die 10 bis 20 Prozent umfassen kann. In dieser Spanne legt jeder Finanzierungsanbieter seinen individuellen Toleranzwert fest. Liegt der vereinbarte Kaufpreis über dem Toleranzwert, müssen Sie für den Immobilienerwerb zusätzliches Eigenkapital in der Höhe der Differenz aufwenden.

Achten Sie also darauf, dass der Preis im Toleranzbereich liegt. Liegen Sie nur ein paar zehntausend Franken daneben, ist die Chance gross, dass Sie einen Anbieter finden, welcher auf einen ähnlichen Wert kommt. Auch deshalb ist es wichtig, immer mehrere Finanzierungsanbieter zu vergleichen, bevor man seinen Wohntraum aufgrund von mangelndem Eigenkapital aufgibt. Die hedonische Schätzung kostet in der Regel zwischen 300 und 500 Franken, die des Experten je nach ­Objekt zwischen 1000 und 2000 Franken.

* Shahram Shad, Leiter Vertrieb Deutschschweiz Moneypark; www.moneypark.ch