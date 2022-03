Ratgeber Nach dem Tod des Vaters gibt es Streit: Wie kann die Erbengemeinschaft aufgelöst werden? Mein Vater ist verstorben. Er hinterliess insgesamt vier Erben, die in vielen Dingen nicht gleicher Meinung sind. Ich möchte darum die Erbschaft aufteilen. Wie funktioniert eine solche Erbteilung? Wie wird sie eingeleitet? Und wann ist sie ­abgeschlossen? Lic. iur. Marcel Vetsch* Jetzt kommentieren 08.03.2022, 11.30 Uhr

Marcel Vetsch.

Die Teilung der Erbschaft ist Sache der Erben. Unter der Erbteilung als solches versteht man die Verteilung des Nachlasses auf die Erben. Dazu gehört auch die Ausrichtung allfälliger Vermächtnisse. Ziel der Erb­teilung ist die Liquidation der Erbengemeinschaft und die Zuführung der einzelnen Nachlass­gegenstände ins Allein­eigentum der Erben, nach Tilgung oder unter Übernahme der Erblasser-, Erbfolge- und Erbengemeinschaftsschulden.

Voraussetzung für die Teilung bildet das Bestehen einer Erben­gemeinschaft. Eine solche ­entsteht nur, wenn der Erblasser mehrere Erben hinterlässt wie in Ihrem Fall. Falls nur ein Erbe vorhanden ist, ist eine Erbteilung infolge der Universalsukzession weder möglich noch nötig. Der ganze Nachlass geht direkt ins Alleineigentum des Allein­erben über.

Als weitere Voraus­setzung für die Erbteilung darf kein gesetzlicher oder gerichtlicher Teilungsaufschub bestehen. Ein gesetzlicher Teilungsaufschub besteht dann, wenn beim Erbgang auf ein noch nicht geborenes Kind Rücksicht zu nehmen ist oder wenn Erben vorhanden sind, die zur Zeit des Todes des Erblassers in dessen Haushaltung ihren Unterhalt erhalten haben. Weiter kann auch das Gericht auf Ansuchen eines Erben die Teilung der Erbschaft aufschieben, wenn diese im konkreten Zeitpunkt derart ungünstig wäre, dass Nachlass­gegenstände erheblich an Wert verlieren würden. Daneben ist es dem Erblasser zu Lebzeiten möglich, in einer letztwilligen Verfügung die Teilung für eine gewisse Zeit auszuschliessen. Sofern kein Teilungsaufschubs­tatbestand gegeben ist und eine Erbengemeinschaft vorliegt, sind die Voraussetzungen der Teilung gegeben.

Im besten Fall erfolgt die Erbteilung durch übereinstimmende Willenserklärungen der Erben. Sind sich die Erben darüber einig, wie die Erbteilung erfolgen soll, können sie entweder einen Erbteilungsvertrag abschliessen oder eine Realteilung vornehmen. Die Erben dürfen bei Einigkeit von allfälligen Teilungsvorschriften des Erblassers in seinem Testament abweichen. Bei Abschluss eines Erbteilungsvertrags oder Realteilung löst sich die Erben­gemeinschaft auf und jeder Erbe erhält seinen ihm zugewiesenen Erbanteil. Der Erbteilungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form. Im Rahmen eines solchen Erbteilungsvertrages kann auch die Übertragung von Grundeigentum, die sonst nur mit öffentlich beurkundetem Vertrag erfolgen kann, in einfacher Schrift­form vereinbart werden. Mit dem Abschluss des Vertrages wird die Teilung für die Erben verbindlich.

Teilungsklage einreichen

Können sich die Erben über die Teilung nicht einigen, kann die Teilung der Erbschaft mittels Erbteilungsklage jederzeit von jedem Erben gerichtlich verlangt werden. Eingeleitet wird der Erbteilungsprozess durch ein Schlichtungsgesuch beim Friedens­richter. Falls man sich im Verlaufe des Prozesses nicht doch noch mit einem Vergleich einigen kann, führt diese Teilungs­klage zu einem Erbteilungs­urteil, welches unter anderem die Liquidation der Erbengemeinschaft, die Überführung der Nachlassaktiven ins Alleineigentum der Erben und die Zuweisung allfälliger Nachlassschulden an einzelne Erben bewirkt.

* Lic. iur. Marcel Vetsch ist Fachanwalt SAV Erbrecht, Vetsch Rechtsanwälte, Luzern/Hochdorf; www.vetsch-rechtsanwaelte.ch