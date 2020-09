Ratgeber Ich interessiere mich für einen Mann: Wie kann ich als Frau den ersten Schritt machen? Ich (w, 44) bin seit einigen Jahren Single. Nun habe ich einen Arbeitskollegen, der mir sehr gut gefällt. Allerdings erhoffe ich mir den ersten Schritt eher von ihm. Mein Rollenverständnis ist da vielleicht etwas klassisch, aber ich möchte nicht aufdringlich oder zu forsch wirken. Gibt es subtile Signale, um ihn zur Initiative zu veranlassen? Andrea Munz* 02.09.2020, 14.47 Uhr

Freuen Sie sich zunächst mal an den Gefühlen, die Ihr Kollege bei Ihnen auslöst. Es ist ein Anzeichen, dass Sie sich emotional berühren lassen und dass Sie sich auch nach einigen Jahren als Single immer noch verlieben können.

Noch vor rund 200 Jahren war es auch in unserem Kulturkreis üblich, dass Partnerschaften arrangiert wurden, etwa durch Heiratsvermittlern oder die Eltern. Doch längst ist die Selbstbestimmung bezüglich Partnerwahl für die meisten eine Selbstverständlichkeit. Ihre Grossmutter, Ihre Mutter und Sie haben bezüglich Rollenverteilung in der Beziehung sehr unterschiedliche Zeiten und gesellschaftliche Erwartungen erlebt. Für Frauen hat sich betreffend Bildungschancen, Arbeitsmöglichkeiten und der Rollenaufteilung in Paarbeziehungen viel geändert. Heute dürfen Frauen ihre Bedürfnisse benennen. Überlegen Sie sich, warum es Ihnen in Ihrer jetzigen Situation wichtig ist, dass der Mann den ersten Schritt macht. Hat man es in Ihrem Umfeld bisher immer so gemacht und ist Ihnen eine Fortsetzung dieser Tradition wichtig? Ist es Ihnen unangenehm, allenfalls eine Absage zu bekommen? Fühlen Sie sich etwas verunsichert oder überfordert, wie Sie es angehen könnten?

Etwas riskieren

Stellen Sie sich mal vor, Ihren Arbeitskollegen beschäftigen die gleichen Fragen und weil er ebenfalls unsicher ist, schweigt er. Damit macht er sicher nichts Falsches, er verpasst jedoch eine Chance zu klären, ob die Gefühle allenfalls auf Gegenseitigkeit beruhen.

Eine Beziehung ist immer ein Risiko. Doch wer nichts wagt, kann bekanntlich nichts gewinnen. Gerade der erste Schritt stellt ein Wagnis dar, aber es bringt Klarheit in eine diffuse Situation. Klarheit kann wehtun, sie hilft jedoch, die Sachlage realistisch zu sehen.

Falls Sie sich als mutige Frau fürs Ansprechen entscheiden, empfiehlt es sich, dies nicht direkt am Arbeitsplatz zu tun, wo sie von anderen gesehen oder beobachtet werden könnten. Das Gespräch kann Sie vielleicht etwas durcheinanderbringen und da ist es einfacher, wenn Sie anschliessend nach Hause können und nicht zurück ins Büro oder an eine Sitzung müssen.

Unverfänglich starten

Fragen Sie Ihren Kollegen zum Beispiel, ob er Lust hat, noch etwas trinken zu gehen. «Passt es dir heute oder lieber ein anderes Mal?» Reden Sie über einfache, gemeinsame Themen, als ob es ein Pausengespräch wäre. Leiten Sie dann über zu Ihrem Hauptanliegen. «Es fällt mir nicht leicht, dieses Thema anzusprechen. Ich bin etwas nervös und unsicher. Ich habe gemerkt, dass du bei mir mehr Gefühle auslöst und wollte dich fragen, wie es für dich ist.» Egal wie die Antwort ausfällt, bedanken Sie sich für seine Offenheit. Falls er nicht mehr will, äussern Sie den Wunsch, dass der Kontakt zwischen ihnen hoffentlich so weitergehen kann wie bisher.

* Andrea Munz ist lic. phil. Psychologin, Supervisorin, Organisationsberaterin BSO, Coach; www.andreamunz.ch