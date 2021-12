Wie kann ich das Risiko einer Erbschaft überprüfen?

Ski alpin «Viele Spitzensportler geben zu früh auf»: Die Obwaldnerin Priska Nufer steigt in Lake Louise in die Speedsaison

Priska Nufer ist 29 Jahre alt und gehört damit im Team von Swiss-Ski zu den ältesten Athletinnen. In Lake Louise stehen für die Obwaldnerin ab Freitag die wichtigen Rennen an. Sie ist überzeugt, dass sie zu mehr fähig ist, als sie bislang in ihrer Karriere zeigen konnte.