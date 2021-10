Ratgeber Wie kann ich das Sorgenkarussell im Kopf stoppen? Als ich meiner Freundin kürzlich erzählte, dass meine Tochter (18) bald als Au Pair in der Romandie arbeitet, fragte sie mich, ob mir das keine Sorgen bereiten würde, da meine Tochter doch noch so jung sei. Seither mache ich mir tatsächlich Sorgen, die mich sogar nachts nicht mehr schlafen lassen. Wie komme ich davon los? Lic. phil. Irène Wüest, Eich * Jetzt kommentieren 08.10.2021, 15.00 Uhr

Irene Wüest.

Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Gemäss Wikipedia sind Sorgen eine subjektiv erwartete Not, die gedanklich vorweggenommen wird. Wir erwarten etwas Schlimmes, das noch gar nicht da ist. Tun wir dies, läuten alle Alarmglocken. Die Muskeln ziehen sich zusammen, das Herz schlägt schneller, wir atmen flacher, wir schlafen schlechter, essen nichts mehr oder zu viel. Das Problem ist, dass unser Gehirn gar nicht unterscheiden kann, ob wir uns nur etwas Schlimmes ausmalen oder ob wir es tatsächlich erleben. Doch wieso quälen wir uns so oft mit unseren Sorgen?

Weil wir gerne alles kontrollieren und Sicherheit wollen. Doch es lässt sich nicht alles kontrollieren. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt nur die eigene, tief in sich ruhende Sicherheit. Oft steckt hinter dem Wunsch nach Sicherheit auch der Gedanke: Wenn ich mir keine Sorgen mache, könnte ich auf schlimme Situationen gar nicht vorbereitet sein. Doch Vorsorgen hat nichts zu tun mit sich Sorgen machen. Wer sich Sorgen macht, der grämt sich und lebt belasteter als jemand, der sich sagt, ich bin gesund und erfreue mich mit meiner Familie des Lebens. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann! Ersparen Sie sich Sorgen.

Folgende Tipps helfen:

1. Nehmen Sie sich vor, sich keine Sorgen zu machen, zu lächeln, sich am Leben zu erfreuen, sich Gutes zu tun. Suchen Sie sich einen Stein und schreiben Sie ein grosses «Heute» darauf. Legen Sie den Stein dorthin, wo Sie sich am meisten aufhalten. Dieser visuelle Anker entlastet Sie. Denn nur für heute müssen Sie sich nicht sorgen. Oder machen Sie es wie Abraham Lincoln: Halten Sie sich jeden Tag 30 Minuten für Ihre Sorgen frei und machen Sie in dieser Zeit ein Nickerchen.

2. Vertrauen Sie in Ihre eigene Lebensführung und in diejenige Ihrer Tochter. Schauen Sie mal zurück. Welche Katastrophen oder Dinge, von denen Sie beide geglaubt haben, sie treten ein, sind wirklich eingetreten? Einige ja, da konnten Sie aktiv handeln, und einige sind wahrscheinlich gar nicht wahr geworden. Vertrauen Sie in die eigenen Fähigkeiten und darauf, dass sich die Dinge für Sie beide bestmöglich lösen. Das tröstet und besagt auch, dass wir nicht über alles die Kontrolle haben können.

3. Bewegung ist auch ein sehr gutes Mittel, um Sorgen zu vertreiben. Früher sind wir vor dem Säbelzahntiger davongelaufen, heute sind es andere Dinge. Tanzen Sie, joggen Sie, fahren Sie Velo. Das befreit.

4. Dankbarkeit richtet uns auf das Gute im Leben. Sagen Sie sich: Ich bin gesund, ich habe eine gesunde Tochter, ich kann Einfluss nehmen, ich kann etwas tun, ich habe einen gesunden Menschenverstand. Unser Kopf kann nur einen Gedanken aufs Mal denken. Sie entscheiden, welchen.

* Lic. phil. Irène Wüest, Eich, ist Skill-Coach, Organisations- und Kommunikationsberaterin; www.skillcoach.ch

