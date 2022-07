Ratgeber Ich habe Vermögen in Kryptowährungen: Wie kann ich diese auf sichere Art vererben? Ich (m, 70) besitze einige Bitcoins und andere Kryptowährungen. Was muss ich diesbezüglich im Testament beachten? Wer hat Zugriff auf die Daten und wie sind diese Daten im Nachlass zu behandeln? Wer trägt das Risiko der schnellen und starken Kursschwankungen? Lic. iur. Sarah Niederer* Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sarah Niederer.

Die rechtliche Einordnung von Kryptowährungen ist bis heute nicht abschliessend geklärt, wobei es zwischenzeitlich bereits Hinweise darauf gibt, wie die Kryptowährungen in Zukunft rechtlich behandelt und bewertet werden. In erbrechtlichen Fragen bereitet insbesondere das weitverbreitete «Non-Custodial Wallet» Schwierigkeiten.

Dabei handelt es sich um ein Wallet, zu dem ausschliesslich der Nutzer Zugang hat. Der Zugang ist mittels PIN und/oder Seed Phrase (Schlüsselwörter zur Identifikation) sichergestellt. Wer damit Zugang zum Wallet hat, kann frei über die Kryptowährungen verfügen.

Frühzeitig vorsorgen

Im Falle einer Transaktion kann nicht nachvollzogen werden, wer die Kryptowährungen erhalten hat. Wer über die entsprechenden Daten des Erblassers verfügt, kann sich oder einen Dritten praktisch ohne Konsequenzen an diesen Vermögenswerten bereichern. Sind hingegen PIN oder Seed Phrase unbekannt, ist das Wallet verloren oder wird bei falschen Eingaben unwiderruflich gelöscht.

Künftige Erblasser sollten sich deshalb frühzeitig über die Sicherung des Zugangs Gedanken machen und entsprechende Schritte einleiten. In erster Linie ist es notwendig, dass die Erben nicht nur Kenntnis über das Vorhandensein eines Wallets haben, sondern auch den Zugangsplan des Erblassers kennen.

Seed Phrase bzw. PIN aufteilen

In einem Testament dürfen in Hinblick auf die Missbrauchsanfälligkeit weder PIN noch Seed Phrase genannt werden. Hingegen ist der jeweilige Aufbewahrungsort zu nennen. Damit nicht eine einzelne Person Zugriff auf die Daten hat, empfiehlt es sich, etwa die Seed Phrase in mehrere Teile aufzuteilen und einzelnen Erben und/oder Willensvollstreckern zugänglich zu machen. Die Erben können dann nur noch gemeinsam auf das Wallet zugreifen und ein unberechtigter Zugriff kann ausgeschlossen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die sogenannte Multi-signatur einzurichten. Bei dieser sind zwei oder mehrere Passwörter erforderlich, um eine Transaktion durchzuführen.

Ist der Zugang zu den Wallets des Erblassers geklärt, stellt sich die Frage, wie die Kryptowährungen im Nachlass bewertet werden. Die Bewertung anhand eines Durchschnittswertes dürfte den Schwankungen am ehesten gerecht werden (bspw. der Durchschnitt des Todes- oder Erbteilungstages). Je nach Wahl der Börse oder des Bewertungszeitpunktes können dabei zusätzliche Differenzen entstehen. Testamentarisch kann die Bewertung bzw. der Anrechnungswert festgelegt werden.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Erbengemeinschaft anzuweisen, die Kryptowährungen vor der Erbteilung zu verkaufen. Wie in Zukunft die Gerichte die zivilrechtliche Bewertung der Kryptowährungen vornehmen werden, muss sich allerdings erst noch zeigen.

* Lic. iur. Sarah Niederer ist Rechtsanwältin, Partnerin Stephani+Partner, Baden-Dättwil; www.stephani-partner.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen